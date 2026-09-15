A Massarosa la scuola inizia con il taglio del nastro al nido Girotondo a Piano di Mommio

La sindaca Simona Barsotti e l’assessora Silvia Barsotti hanno inaugurato il nuovo asilo in occasione della prima campanella

La scuola è iniziata e la sindaca Simona Barsotti insieme all’amministrazione comunale ed ai responsabili degli uffici ha scelto di dare simbolicamente il proprio augurio a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, con il taglio del nastro del nuovo nido d’infanzia Girortondo di Piano di Mommio

“Con oggi inizia un viaggio che vedrà crescere ogni bambino e bambina, ma anche ogni insegnante, ogni genitore, ognuno di noi – ha detto la sindaca – il mio augurio è che la scuola sia un porto sicuro da cui partire per navigare a gonfie vele verso il proprio destino. Buona scuola, buon vento e buona vita a tutti”.

Il nuovo nido d’infanzia di Piano di Mommio, inaugurato ufficialmente, è il risultato di un intervento da quasi 2 milioni di euro Pnrr che restituisce alla comunità una struttura nuova e funzionale con l’aumento dell’offerta di posti che raddoppiano da trenta a sessanta e fanno salire il totale a 110, in proporzione rispetto alla popolazione numeri da primato sul territorio.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta l’assessora alla scuola Silvia Barsotti – non solo l’aumento dei numeri ci permette di fatto praticamente di diminuire esponenzialmente le liste d’attesa e di avere anche qua la fascia 0-12 mesi per la prima volta, ma consegniamo ai bambini e alle bambine un ambiente funzionale e di qualità, con tutti gli standard e le opportunità all’avanguardia“