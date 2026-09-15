Al Villaggio del Fanciullo il ricordo di Marco Ristori a un mese dalla morte

Marco Ristori, nato il 26 giugno del 1952 a Diecimo di Borgo a Mozzano dove ha vissuto fino all’età di sette anni. Lì ha fatto frequentato la prima elementare. Poi dalla seconda alla quinta elementare insieme a suo fratello gemello Francesco è stato in un collegio a Viareggio fino alla quinta elementare. Dopodiché tornò a Lucca frequentando le scuole medie a Borgo a Mozzano e poi nel 1963 si trasferì al Villaggio del Fanciullo sulle Mura di Lucca, dove ha vissuto meravigliosamente per undici anni sempre con Francesco al suo fianco. Al Villaggio Marco è rimasto fino al 1974 dove ha compiuto gli studi e questa è stata una parentesi di vita molto buona, circondato da affetto e amicizia. Ha poi costruito una bellissima famiglia ed ha lavorato fino alla pensione al Comune di Capannori.