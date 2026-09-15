Il ricordo|
Al Villaggio del Fanciullo il ricordo di Marco Ristori a un mese dalla morte
L’appuntamento è per domani (16 settembre) alle 19 con la messa e, a seguire, un momento conviviale con familiari e amici
Marco Ristori, nato il 26 giugno del 1952 a Diecimo di Borgo a Mozzano dove ha vissuto fino all’età di sette anni. Lì ha fatto frequentato la prima elementare. Poi dalla seconda alla quinta elementare insieme a suo fratello gemello Francesco è stato in un collegio a Viareggio fino alla quinta elementare. Dopodiché tornò a Lucca frequentando le scuole medie a Borgo a Mozzano e poi nel 1963 si trasferì al Villaggio del Fanciullo sulle Mura di Lucca, dove ha vissuto meravigliosamente per undici anni sempre con Francesco al suo fianco. Al Villaggio Marco è rimasto fino al 1974 dove ha compiuto gli studi e questa è stata una parentesi di vita molto buona, circondato da affetto e amicizia. Ha poi costruito una bellissima famiglia ed ha lavorato fino alla pensione al Comune di Capannori.
Proprio nel suo amato Villaggio Marco sarà ricordato nel trigesimo della sua morte, avvenuta lo scorso 16 agosto con una santa messa. L’appuntamento è per domani (16 settembre) alle 19.
Al termine della messa ci sarà per tutti quelli che vorranno partecipare un momento conviviale durante il quale Marco sarà ricordato fra familiari e amici.