Buco da 2,7 milioni, imposte mai pagate e libri contabili distrutti: sei denunciati per il fallimento della società di calcio

Un buco da circa 2,7 milioni di euro, imposte e contributi mai versati, scritture contabili distrutte e 10 anni di mancate comunicazioni sociali. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Lucca nell’ambito dell’operazione Var, che ha portato alla denuncia di sei persone per reati di bancarotta.

Le indagini, delegate dalla procura di Lucca, hanno riguardato una nota società calcistica viareggina che a causa di una gestione spregiudicata è stata posta dal tribunale in liquidazione giudiziale. Un’indagine complessa e sviluppata, a ritroso di 10 anni, anche attraverso l’analisi dei documenti acquisiti presso l’Agenzia delle Entrate – riscossione e le testimonianze di consulenti fiscali e del curatore della procedura.

Secondo quanto ricostruito, la società avrebbe accumulato ingenti debiti verso l’erario, omettendo il pagamento di imposte e contributi dei calciatori e dipendenti per un ammontare complessivo di circa 2,7 milioni di euro. Gli amministratori, che si sono succeduti nel tempo, avrebbero determinato il dissesto attraverso una gestione opaca contraddistinta dal sistematico mancato pagamento delle imposte, accompagnata infine dalla distruzione di tutte le scritture contabili che ha reso di fatto impossibile una ricostruzione puntuale del patrimonio e flussi di denaro della società finalizzata ad occultare manovre distrattive.

Al termine dell’indagine, sei soggetti sono stati denunciati per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta.

Tra gli indagati ex amministratori, un professionista e altri soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione della società.