Gravi vizi occulti nell’auto data in permuta al concessionario: cliente condannato a pagare le riparazioni

Il tribunale di Lucca ha ribaltato la decisione del giudice di pace, accogliendo l’appello promosso da un concessionario d’auto e condannando un cliente a risarcire i danni per i vizi occulti presenti su un veicolo dato in permuta. La sentenza, pronunciata dal giudice monocratico Giampaolo Fabbrizzi, fa chiarezza sui tempi di decadenza per la denuncia dei difetti e sull’importanza dell’accertamento tecnico preventivo nei contratti di vendita e permuta di cose mobili.

La vicenda trae origine dal contratto stipulato nel settembre 2023 per l’acquisto di un’autovettura dal valore di 26200 euro, saldato in parte in denaro e in parte con la consegna di una Volkswagen Polo, valutata 11700 euro. Nel dicembre dello stesso anno, durante un giro di prova con un potenziale acquirente, la Polo subiva un improvviso e grave guasto al motore. I primi controlli presso un centro autorizzato evidenziavano la presenza di trucioli metallici nella coppa dell’olio e la necessità di sostituire l’intero propulsore. Il concessionario provvedeva quindi a notificare la denuncia dei vizi e ad avviare un accertamento tecnico preventivo prima di agire in giudizio per il risarcimento.

In primo grado, il giudice di pace di Lucca aveva rigettato la domanda della concessionaria, ritenendo la contestazione tardiva perché inviata oltre il termine di otto giorni dalla data del preventivo di riparazione. Un’impostazione smentita dal giudice d’appello, che ha evidenziato come la conoscenza del vizio sia avvenuta in modo graduale. Se la prima diagnosi aveva solo mostrato i sintomi del problema, è stato unicamente con la perizia del consulente tecnico d’ufficio — eseguita dopo lo smontaggio completo del motore — che si è raggiunta la certezza obiettiva sulle cause del danno: una grave mancanza di manutenzione periodica e l’assenza dei dovuti cambi dell’olio da parte del precedente proprietario.

Riconosciuta la tempestività della denuncia, il tribunale ha accertato la responsabilità del cliente per non aver dimostrato l’assenza di colpa, condannandolo a risarcire il costo delle riparazioni, quantificato in 5.151,64 euro oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.