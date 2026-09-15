Il catering vuole il pagamento del banchetto di nozze rinviato per Covid: il tribunale annulla il decreto ingiuntivo

Contratto dichiarato risolto per inadempimento. L’azienda dovrà restituire la caparra ricevuta e pagare le spese legali

Il tribunale di Pisa ha cancellato il decreto ingiuntivo da oltre 12mila euro emesso su richiesta di un’azienda di Forte dei Marmi nei confronti di due coniugi residenti a San Giuliano Terme, finiti a giudizio dopo aver chiesto il rinvio del proprio banchetto di nozze a causa delle restrizioni legate all’emergenza pandemica.

Il giudice monocratico Giuseppe Laghezza ha accolto l’opposizione presentata dalla coppia, assistita dagli avvocati Maria Greca Orsini e Nicola Brugioni, disponendo la risoluzione del contratto per inadempimento della società di catering e condannando quest’ultima alla restituzione dell’acconto versato.

La vicenda prende le mosse nel settembre 2020, quando i due futuri sposi stipulano un contratto di fornitura per il ricevimento nuziale programmato per il settembre dell’anno successivo a Villa Le Molina. L’accordo prevedeva un corrispettivo di 12.500 euro oltre Iva per un centinaio di invitati, con un versamento iniziale di 2mila euro a titolo di acconto. Nel febbraio 2021, di fronte all’evolversi della situazione sanitaria e al permanere delle limitazioni sugli spostamenti — dato il coinvolgimento di numerosi ospiti provenienti da altre regioni d’Italia e dall’estero —, la coppia chiede di poter posticipare la data dell’evento avvalendosi dell’apposita clausola contrattuale. Tale norma interna garantiva infatti la possibilità di rinviare la cerimonia entro dodici mesi in presenza di cause di forza maggiore o validi motivi, senza l’applicazione di alcuna penale.

A fronte della richiesta, la società di catering oppone tuttavia un netto rifiuto, ritenendo la decisione prematura e negando la variazione. Nei mesi successivi l’impresa di banqueting decide di ricorrere alle vie legali, ottenendo un decreto ingiuntivo per pretendere il pagamento della penale e del saldo pattuito. Da qui la reazione dei coniugi, che hanno citato in giudizio la società davanti al tribunale di Pisa.

Nelle motivazioni della sentenza, il giudice sottolinea come l’organizzazione di un matrimonio con invitati internazionali richieda una pianificazione a lungo termine, del tutto incompatibile con scelte dell’ultimo momento. Il comportamento dei nubendi è stato giudicato pienamente conforme ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, mentre la rigidità mostrata dalla società di ristorazione ha finito per alterare l’assetto degli interessi concordati, integrando un inadempimento di non scarsa importanza.