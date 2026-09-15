Inizio dell’anno scolastico, la prefetta Favilli: “Che la curiosità vi accompagni, con i vostri maestri”

Visita con la dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Castagna, il sindaco Pardini e l’assessora Testaferrata a Carducci e Chelini

In occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2026-2027 la prefetta di Lucca, Cristina Favilli con il sindaco di Lucca, Mario Pardini, la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Marta Castagna, e l’assessore all’istruzione del Comune di Lucca, Simona Testaferrata, ha fatto visita a due scuole del capoluogo lucchese, gli istituti Carducci in centro storico e Domenico Chelini a San Vito.

Nel corso della visita ha espresso il proprio sentito ringraziamento alla dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, ai dirigenti e a tutto il personale della comunità scolastica per il prezioso ed insostituibile lavoro quotidianamente svolto, assicurando loro il massimo impegno ed ogni iniziativa utile a promuovere e sostenere le scuole quali luoghi di formazione sempre più sicuri ed inclusivi.

Agli studenti al rientro in classe dopo la stagione estiva ed ai giovanissimi che muovono i primi passi tra i banchi di scuola, la prefetta ha quindi voluto “augurare un felice e proficuo anno scolastico, rimarcando l’importanza di studiare, sviluppare senso critico, coltivare il dubbio, alimentare e soddisfare una sana e costante curiosità, essendo queste le condizioni per una vita serena ed autenticamente libera”.