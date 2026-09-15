Prima campanella|
Inizio dell’anno scolastico, la prefetta Favilli: “Che la curiosità vi accompagni, con i vostri maestri”
Visita con la dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Castagna, il sindaco Pardini e l’assessora Testaferrata a Carducci e Chelini
In occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2026-2027 la prefetta di Lucca, Cristina Favilli con il sindaco di Lucca, Mario Pardini, la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Marta Castagna, e l’assessore all’istruzione del Comune di Lucca, Simona Testaferrata, ha fatto visita a due scuole del capoluogo lucchese, gli istituti Carducci in centro storico e Domenico Chelini a San Vito.
Nel corso della visita ha espresso il proprio sentito ringraziamento alla dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, ai dirigenti e a tutto il personale della comunità scolastica per il prezioso ed insostituibile lavoro quotidianamente svolto, assicurando loro il massimo impegno ed ogni iniziativa utile a promuovere e sostenere le scuole quali luoghi di formazione sempre più sicuri ed inclusivi.
Agli studenti al rientro in classe dopo la stagione estiva ed ai giovanissimi che muovono i primi passi tra i banchi di scuola, la prefetta ha quindi voluto “augurare un felice e proficuo anno scolastico, rimarcando l’importanza di studiare, sviluppare senso critico, coltivare il dubbio, alimentare e soddisfare una sana e costante curiosità, essendo queste le condizioni per una vita serena ed autenticamente libera”.
A tutti i bambini e le bambine, ai ragazzi e alle ragazze, la drigente dell’Ufficio scolastico territoriale ha augurato “di trovare un ‘buon vento’ che li accompagni nel loro percorso scolastico, allontanandosi talvolta dalla riva sicura, verso nuovi orizzonti, ma sapendo di trovare sempre un porto accogliente, con gli strumenti forniti dalla scuola di oggi. Che la curiosità vi accompagni, con i vostri maestri, maestri di scuola e di vita”.