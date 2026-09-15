Ritorno a scuola, gli psicologi della toscana: “Ripartire dall’ascolto, non soltanto dagli obiettivi”

“Il ritorno a scuola non è uguale per tutti. Bambine, bambini, ragazze e ragazzi rientrano in classe portando con sé esperienze, emozioni e aspettative differenti. Per questo la ripartenza non può esaurirsi negli obiettivi didattici, ma deve lasciare spazio all’ascolto, alla curiosità dell’incontro e alla costruzione delle relazioni. Prima ancora di essere alunni e studenti, i ragazzi sono persone: riconoscere come stanno è una condizione essenziale per accompagnarli anche nell’apprendimento”. A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, nel giorno della riapertura delle scuole toscane.

“Per alcuni – spiega la presidente – tornare sui banchi significa ritrovare amici e insegnanti, per altri affrontare una nuova scuola, una nuova classe o uno dei passaggi importanti della crescita. Altri ancora rientrano portando con sé inquietudini e fragilità che non sempre riescono a esprimere. Agli adulti spetta saper osservare e ascoltare, cogliendo anche ciò che può emergere attraverso un silenzio, un cambiamento, una richiesta non esplicita. Anche ricostruire il gruppo classe richiede tempo e attenzione. La classe è una piccola comunità e la qualità delle relazioni tra coetanei e con gli insegnanti incide sul benessere e sulla capacità di apprendere. Accogliersi, conoscersi, ritrovare le regole dello stare insieme e costruire un clima di fiducia non sono attività accessorie alla didattica: ne sono parte integrante e rappresentano una concreta azione di prevenzione”.

“La psicologia – spiega – non può entrare nella scuola quando il disagio è già diventato evidente. Prevenire significa esserci prima. Significa promuovere salute, riconoscere precocemente i segnali di fragilità e offrire un riferimento competente a studenti, famiglie e personale scolastico. Per questo occorre arrivare a una presenza stabile e organica della psicologia nel sistema scolastico, superando la frammentarietà degli interventi occasionali e le differenze legate alle risorse dei singoli istituti”.

“In questa prospettiva AscoltaMI, promosso dal ministero dell’istruzione e del merito in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, rappresenta una prima importante iniziativa nazionale. Aver messo a disposizione di una fascia di studenti un accesso gratuito e qualificato alla consulenza psicologica significa riconoscere che le fragilità vanno incontrate nei luoghi in cui i ragazzi vivono e crescono, possibilmente prima che si trasformino in sofferenze più complesse. È un’esperienza da monitorare, consolidare e sviluppare, anche perché introduce un principio rilevante: la dimensione psicologica non è estranea alla missione educativa della scuola, ma concorre alle condizioni che rendono possibile apprendere, partecipare e costruire relazioni”, continua Gulino.

“Ansia, isolamento, difficoltà nelle relazioni tra pari, dipendenze, bullismo e cyberbullismo, uso problematico dei social raccontano la complessità che attraversa oggi l’esperienza di molti giovani – prosegue la presidente – Non possiamo aspettare che una fragilità diventi sofferenza conclamata prima di intervenire. La prevenzione comincia dalla capacità di riconoscere i segnali e dalla possibilità, per ogni ragazzo, di trovare un luogo e una persona competente a cui rivolgersi. Chiedere aiuto deve diventare un gesto possibile e libero dallo stigma”.

“È su questa strada che dobbiamo proseguire – è la conclusione – facendo crescere l’esperienza avviata con AscoltaMI e costruendo una presenza della psicologia nella scuola sempre più stabile e integrata. Nessuna istituzione, da sola, può rispondere alla complessità che attraversa oggi la crescita. Scuola, famiglie, psicologi e servizi territoriali devono poter comporre una rete capace di dialogare e di assumersi responsabilità diverse e complementari. La scuola è uno dei luoghi in cui si impara a stare con gli altri e, progressivamente, a diventare se stessi. Prendersi cura di questo spazio di vita significa investire anche nella qualità del futuro che stiamo costruendo”.