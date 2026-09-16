la maxi sanzione|
Alla guida senza patente e con l’auto già sequestrata: multa da 7mila euro
Il conducente è stato fermato dalla polizia locale di Lucca durante un controllo. Contestato anche lo stato di alterazione alcolica
Sabato scorso (12 settembre) una pattuglia della polizia locale di Lucca, impegnata in un servizio ordinario di controllo del territorio, ha fermato un veicolo per alcune verifiche.
Dagli accertamenti è emerso che il conducente era alla guida nonostante la patente gli fosse stata precedentemente revocata e che il mezzo risultasse già sottoposto a sequestro.
Nel corso del controllo gli agenti hanno inoltre riscontrato nel conducente un evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol.
Al termine degli accertamenti sono state contestate violazioni per un importo complessivo di circa 7mila euro ed è stata disposta la confisca del veicolo.