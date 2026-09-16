Logo
confisca
controlli
patente di guida
polizia locale lucca
sanzione
sequestro
Lucca

la maxi sanzione

|
Cronaca
/

Alla guida senza patente e con l’auto già sequestrata: multa da 7mila euro

16 settembre 2026 | 17:12
Share0
di Redazione

Redazione

Alla guida senza patente e con l’auto già sequestrata: multa da 7mila euro

Il conducente è stato fermato dalla polizia locale di Lucca durante un controllo. Contestato anche lo stato di alterazione alcolica

Sabato scorso (12 settembre) una pattuglia della polizia locale di Lucca, impegnata in un servizio ordinario di controllo del territorio, ha fermato un veicolo per alcune verifiche.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente era alla guida nonostante la patente gli fosse stata precedentemente revocata e che il mezzo risultasse già sottoposto a sequestro.

Nel corso del controllo gli agenti hanno inoltre riscontrato nel conducente un evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol.

Al termine degli accertamenti sono state contestate violazioni per un importo complessivo di circa 7mila euro ed è stata disposta la confisca del veicolo.