La curiosità|
Aperitivo… salato in piazza San Marco: una turista lucchese condivide lo scontrino sui social: “C’è anche il supplemento musica”
Sette euro per il sottofondo che si aggiungono a 34 di spritz per due persone, 15 per un croissant salato e 16 per un toast. Si scatena l’ironia
Un aperitivo da 72 euro in piazza San Marco a Venezia fa discutere sul web e riaccende il dibattito sui prezzi nei locali storici. Protagonista della vicenda una professionista lucchese che, durante una pausa al celebre Caffè Florian insieme a un accompagnatore, si è vista recapitare un conto decisamente salato per le consumazioni ordinate al tavolo.
Lo scontrino, poi condiviso dalla donna sui social network, riporta nel dettaglio le voci della spesa: un toast classico da 15 euro, un croissant salato con pomodoro e mozzarella da 16 euro e due Aperol Spritz al prezzo di 17 euro ciascuno. A completare la somma finale si è aggiunto il tradizionale supplemento per la musica dal vivo, pari a 7 euro a persona.
La pubblicazione della foto del documento fiscale (che ironizza in particolare sul supplemento musica) ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti, diventando virale e aprendo un acceso confronto. A far emergere la notizia è stato un articolo del Corriere Fiorentino, che ha rintracciato e intervistato la cliente lucchese per farsi raccontare l’episodio.
Online e in città, in particolare a Venezia, la polemica si è divisa tra chi difende l’esclusività e la storia dei caffè monumentali veneziani e chi invece critica i listini considerati eccessivi. Tra i commenti non sono mancate le battute ironiche e le contro-riflessioni: da un lato c’è chi si chiede per quale motivo facciano più scalpore i 7 euro di addebito per la musica rispetto ai 17 euro richiesti per un singolo spritz, dall’altro c’è chi sostiene con fermezza che l’intrattenimento musicale di alto livello e l’atmosfera unica della piazza non debbano necessariamente essere considerati un servizio gratuito.