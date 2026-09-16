Aperitivo… salato in piazza San Marco: una turista lucchese condivide lo scontrino sui social: “C’è anche il supplemento musica”

Un aperitivo da 72 euro in piazza San Marco a Venezia fa discutere sul web e riaccende il dibattito sui prezzi nei locali storici. Protagonista della vicenda una professionista lucchese che, durante una pausa al celebre Caffè Florian insieme a un accompagnatore, si è vista recapitare un conto decisamente salato per le consumazioni ordinate al tavolo.

Lo scontrino, poi condiviso dalla donna sui social network, riporta nel dettaglio le voci della spesa: un toast classico da 15 euro, un croissant salato con pomodoro e mozzarella da 16 euro e due Aperol Spritz al prezzo di 17 euro ciascuno. A completare la somma finale si è aggiunto il tradizionale supplemento per la musica dal vivo, pari a 7 euro a persona.

La pubblicazione della foto del documento fiscale (che ironizza in particolare sul supplemento musica) ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti, diventando virale e aprendo un acceso confronto. A far emergere la notizia è stato un articolo del Corriere Fiorentino, che ha rintracciato e intervistato la cliente lucchese per farsi raccontare l’episodio.