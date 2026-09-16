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Bivacchi nascosti nelle aree boscate e droga nel pubblico esercizio: servizio ad alto impatto della polizia
Ai controlli hanno partecipato anche il Reparto Prevenzione Crimine Toscana, un’unità cinofila e la Polizia Locale
Aree boscate setacciate con i cani antidroga e agenti negli esercizi commerciali in un servizio ad alto impatto della Polizia di Stato a Camaiore, organizzato dal commissariato di Pubblica Sicurezza di Viareggio per il pomeriggio di ieri 15 settembre al quale hanno partecipato anche il Reparto Prevenzione Crimine Toscana, un’unità cinofila e la Polizia Locale.
Nelle aree boschive lungo la Strada Provinciale, gli agenti e i cani antidroga si sono inoltrati all’interno della fitta macchia di vegetazione che costeggia la strada e hanno scoperto diversi giacigli di fortuna e bivacchi nascosti, utilizzati verosimilmente come basi per lo spaccio di droga.
Sottoposti a un approfondito controllo diversi esercizi commerciali della zona. Ed è proprio durante l’ispezione all’interno di un esercizio pubblico che la Polizia ha trovato un vero e proprio luogo di consumo. Alla vista dei poliziotti che facevano ingresso nel locale, un uomo ha cercato di approfittare della confusione per liberarsi rapidamente di un pacchetto contenente alcuni involucri, nascondendoli nella speranza che passassero inosservati.
Il gesto fulmineo non è però sfuggito agli agenti, che lo hanno immediatamente bloccato: all’interno delle confezioni recuperate c’erano diverse dosi di cocaina già pronte. Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
La posizione dell’attività commerciale è ora al vaglio degli uffici amministrativi del Commissariato. L’attività ha poi vista come ultima fase il controllo in diversi bar, barberie e negozi di vendita al dettaglio della zona. L’operazione di ieri a Camaiore rientra nel più vasto piano di intensificazione dei controlli promosso dal Commissariato di Viareggio per garantire la sicurezza del territorio di competenza.