Bivacchi nascosti nelle aree boscate e droga nel pubblico esercizio: servizio ad alto impatto della polizia

Nelle aree boschive lungo la Strada Provinciale, gli agenti e i cani antidroga si sono inoltrati all’interno della fitta macchia di vegetazione che costeggia la strada e hanno scoperto diversi giacigli di fortuna e bivacchi nascosti, utilizzati verosimilmente come basi per lo spaccio di droga.

Sottoposti a un approfondito controllo diversi esercizi commerciali della zona. Ed è proprio durante l’ispezione all’interno di un esercizio pubblico che la Polizia ha trovato un vero e proprio luogo di consumo. Alla vista dei poliziotti che facevano ingresso nel locale, un uomo ha cercato di approfittare della confusione per liberarsi rapidamente di un pacchetto contenente alcuni involucri, nascondendoli nella speranza che passassero inosservati.