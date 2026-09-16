Il saluto del Prefetto di Lucca a 3 nuovi ufficiali dell’Arma

La Prefetto di Lucca Cristina Favilli, nella mattina di oggi 16 settembre, ha ricevuto nei locali di Palazzo Ducale tre Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di recente chiamati ad assumere rilevanti incarichi in provincia di Lucca.

Accompagnati dal comandante provinciale dei Carabinieri Michele Lastella, in prefettura sono arrivati il tenente colonnello Giovanni Caruso, 45 anni, che arriva a Lucca per ricoprire il ruolo di comandante del Reparto Operativo, il maggiore Alessandro Manneschi, 48 anni, nuovo capo Ufficio Comando, il Maggiore Alessandro Genovese, 35 anni, che sarà al vertice della compagnia Carabinieri di Lucca. Fresco di importante incarico anche Francesco Restaini, 32 anni, originario di Latina, laureato in giurisprudenza e nuovo comandante della compagnia di Viareggio.

Il Prefetto, nel rivolgere agli Ufficiali il proprio messaggio di benvenuto ed i migliori auspici di una serena e proficua esperienza umana e professionale nella provincia lucchese, ha voluto, nell’occasione, ringraziare il Comandante Provinciale dei Carabinieri per l’instancabile lavoro quotidianamente svolto dai militari dell’Arma, esaltandone la capacità di assicurare un presidio costante e capillare dei territori al servizio di tutta la comunità.

Il tenente colonnello Giovanni Caruso, 45 anni, originario di Lecce e laureato in Giurisprudenza, è il nuovo Comandante del Reparto Operativo. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena ed ha iniziato la sua carriera operativa a Palermo, comandando dapprima la Compagnia Intervento Operativo per poi guidare il Nucleo Operativo della Compagnia Palermo San Lorenzo. Con il grado di Capitano viene trasferito in Calabria ricoprendo l’incarico di Comandante di Compagnia prima di Rogliano e poi di Castrovillari. Dal 2021, fino ad oggi, è stato impiegato presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze con diversi incarichi, tra cui quello di Capo Sezione Addestramento.

Il Maggiore Alessandro Manneschi, 48 anni, originario di Firenze, ha frequentato la Scuola Ufficiali di Roma nel 2004 ed è il nuovo Capo Ufficio Comando. Ha iniziato la carriera comandando il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Baiano, per poi ricoprire lo stesso incarico a San Giovanni Valdarno. Successivamente ha guidato le Compagnie di Pitigliano e Massa.

Il Maggiore Alessandro Genovese è il nuovo Comandante della Compagnia di Lucca. Ha 35 anni, è originario della provincia di Firenze, laureato in Giurisprudenza, ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella e l’Accademia Militare di Modena. Tra gli incarichi ricoperti figurano il Nucleo Operativo e Radiomobile di Catanzaro e la prima sezione del Nucleo Investigativo del Comando Gruppo di Castello di Cisterna. In seguito ha comandato la Compagnia di Francavilla Fontana (Br).