In scooter contro un’auto: 36enne in codice rosso a Cisanello

Paura nel primo pomeriggio di oggi (16 settembre) intorno alle 14 per un incidente fra uno scooter e un’auto sulla via Romana a Capannori all’altezza dell’autolavaggio Il Top e del distributore della Ip.

Per una dinamica al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un 36enne, che ha subito un violento trauma cranico e per questo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Cisanello in codice rosso.