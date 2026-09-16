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Cronaca
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In scooter contro un’auto: 36enne in codice rosso a Cisanello

16 settembre 2026 | 15:23
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di Redazione

Redazione

In scooter contro un&#8217;auto: 36enne in codice rosso a Cisanello

L’incidente intorno alle 14 di oggi (16 settembre) sulla via Romana. L’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita

Paura nel primo pomeriggio di oggi (16 settembre) intorno alle 14 per un incidente fra uno scooter e un’auto sulla via Romana a Capannori all’altezza dell’autolavaggio Il Top e del distributore della Ip. 

Per una dinamica al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un 36enne, che ha subito un violento trauma cranico e per questo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Cisanello in codice rosso. 

I parametri vitali sono stabili e quindi l’uomo non dovrebbe essere a rischio della vita.