Pioggia e temporali forti: giovedì con l’allerta gialla in Toscana

Una perturbazione in transito sulla Toscana porterà nella giornata di domani (17 settembre) pioggia e temporali a partire dalla zone nord-occidentali per poi estendersi alle aree centrali. Localmente i fenomeni potranno essere accompagnati anche da colpi di vento e grandinate.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha quindi emesso un’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore che sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 15 nel nord-ovest della regione e dalle 9 sino a fine giornata nelle aree centrali, interne e costiere. Resta escluso dall’allerta l’estremo sud della Toscana.