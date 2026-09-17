L'appello|
Ascensore ko all’ospedale Versilia, Forza Italia alza la voce: “Inammissibile, si risolva subito”
Il segretario Fantoni e il vice segretario Dalle Mura chiedono un intervento immediato alla direzione sanitaria di presidio
Un guasto che si trascina da troppi giorni e che sta creando disagi insostenibili all’interno dell’ospedale Versilia.
A sollevare il caso è la segreteria comunale di Forza Italia Viareggio, che attraverso il segretario Vittorio Fantoni e il vice segretario avvocato Stefano Dalle Mura, chiede un intervento immediato alla direzione sanitaria di presidio.
Al centro della protesta c’è il blocco prolungato di un ascensore della struttura ospedaliera, quello posto dinanzi all’ingresso, una situazione ritenuta grave e inaccettabile per un presidio fondamentale del territorio.
“Riteniamo inammissibile che in una struttura sanitaria pubblica di primo livello si debba assistere a un disservizio del genere che dura ormai da diversi giorni – dichiarano Fantoni e Dalle Mura –. Questo malfunzionamento sta arrecando un gravissimo disagio quotidiano a pazienti, persone anziane, e soprattutto ai soggetti disabili e con ridotta mobilità, costretti ad attese estenuanti o a percorsi alternativi complessi”.
Forza Italia Viareggio rivolge quindi un appello formale e deciso ai vertici dell’ospedale Versilia: “Chiediamo alla direzione sanitaria di presidio un intervento d’urgenza per il ripristino immediato dell’impianto. Non è più tempo di generiche rassicurazioni: servono soluzioni concrete e l’indicazione di tempi certi per la risoluzione del problema, per garantire il rispetto del diritto alla salute e alla dignità di chi vive l’ospedale ogni giorno”.