Ascensore ko all’ospedale Versilia, Forza Italia alza la voce: “Inammissibile, si risolva subito”

Un guasto che si trascina da troppi giorni e che sta creando disagi insostenibili all’interno dell’ospedale Versilia.

A sollevare il caso è la segreteria comunale di Forza Italia Viareggio, che attraverso il segretario Vittorio Fantoni e il vice segretario avvocato Stefano Dalle Mura , chiede un intervento immediato alla direzione sanitaria di presidio.

“Riteniamo inammissibile che in una struttura sanitaria pubblica di primo livello si debba assistere a un disservizio del genere che dura ormai da diversi giorni – dichiarano Fantoni e Dalle Mura –. Questo malfunzionamento sta arrecando un gravissimo disagio quotidiano a pazienti, persone anziane, e soprattutto ai soggetti disabili e con ridotta mobilità, costretti ad attese estenuanti o a percorsi alternativi complessi”.