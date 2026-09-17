Capannori, danni e aggressioni nel centro di accoglienza: rimpatriato un 24enne

Dopo la convalida dell’espulsione, il giovane è stato accompagnato a Malpensa e affidato a una scorta internazionale

Un cittadino bengalese di 24 anni, irregolare sul territorio italiano da alcuni mesi, è stato rimpatriato in Bangladesh dalla Polizia di Stato. L’operazione è stata eseguita ieri (16 settembre) dal personale della Questura di Lucca, al termine di accertamenti svolti anche con la collaborazione degli enti che si occupano dell’accoglienza dei migranti.

Il giovane era ospitato in un centro di accoglienza per stranieri nel comune di Capannori. All’interno della struttura avrebbe tenuto ripetutamente comportamenti violenti, provocando pesanti danneggiamenti ad automobili e arredi e rendendosi responsabile anche di percosse e minacce nei confronti degli altri ospiti e degli operatori.

Dopo che il ventiquattrenne ha rinunciato volontariamente alla richiesta di protezione internazionale, gli agenti dell’ufficio immigrazione della Questura di Lucca gli hanno notificato il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Lucca e il contestuale ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

Il provvedimento è stato quindi convalidato dal giudice di pace di Lucca. L’uomo è stato accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa e, con una scorta internazionale affidata a personale specializzato della Questura di Lucca, è stato rimpatriato direttamente in Bangladesh a bordo di un volo di linea.