Dai falsi annunci ai codici bancari sottratti: scoperte dodici truffe in Garfagnana

Il bilancio dei carabinieri di Castelnuovo: identificate e denunciate tredici persone in tutto il Paese. Recuperati anche contanti, oro e preziosi

Un’indagine durata mesi ha permesso ai carabinieri della stazione di Castelnuovo di Garfagnana di fare luce su dodici truffe commesse tra settembre 2025 e maggio 2026 nei territori di Castelnuovo e Pieve Fosciana. Tredici persone, residenti in diverse zone d’Italia, sono state identificate e denunciate alla Procura della Repubblica di Lucca.

Gli episodi ricostruiti non sarebbero collegati tra loro e sarebbero stati messi a segno con modalità molto diverse: dalla truffa del falso carabiniere o poliziotto alle frodi informatiche, passando per gli annunci di vendita pubblicati sui social, i venditori porta a porta, i sedicenti operatori di servizi e assicuratori e la sottrazione con l’inganno dei codici bancari.

Nella maggior parte dei casi, il primo contatto con le vittime sarebbe avvenuto attraverso una telefonata oppure tramite piattaforme digitali. Proprio i canali online sarebbero stati utilizzati soprattutto nei raggiri ai danni delle persone più giovani.

A rendere più complesso il lavoro investigativo è stata la diversa provenienza dei presunti responsabili, sparsi in più aree del Paese. Per risalire alle loro identità, i carabinieri hanno ricostruito i movimenti bancari, analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, confrontato documenti e raccolto testimonianze e riconoscimentifotografici.

L’attività è stata condotta dai militari della stazione di Castelnuovo, il cui organico è stato recentemente potenziato con personale specializzato nelle indagini. L’obiettivo, sottolinea l’Arma, è fare in modo che anche le denunce relative a episodi meno recenti non restino senza risposta.

I dodici casi si inseriscono in un’attività più ampia portata avanti nel corso del 2026 dalla Compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana. Dall’inizio dell’anno sono state registrate 42 truffe, in gran parte commesse online. Le indagini hanno consentito finora di individuare e denunciare 30 persone e di arrestarne tre. Sono stati inoltre identificati sette dei nove presunti autori dei raggiri ai danni di persone anziane.

Nel corso delle diverse operazioni sono stati recuperati e restituiti alle vittime circa 17500 euro in contanti, oltre a oro e oggetti preziosi per un valore stimato intorno ai 25mila euro.