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Cronaca/
Fulmine scarica vicino alla scuola, edificio evacuato
17 settembre 2026 | 14:26
Gli oltre 100 bambini erano da poco entrati in classe
Prima il forte rumore, poi il buio e la scuola evacuata poco dopo che gli oltre 100 bambini erano entrati in classe. nella mattina di oggi 17 settembre, un fulmine ha scaricato non troppo lontano dalla scuola elementare di Torre del Lago, mandando in tilt l’impianto elettrico dell’edificio e anche di alcnui di quelli attigui.
Attivate subito e in via precauzionale le procedure per l’evacuazione degli oltre 100 bambini. Sul posto i vigili del fuoco per verificare l’effettiva entità del danno.