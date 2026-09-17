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Lutto a Pescaglia per la morte dello storico vigile urbano del paese, Franco Gistici

17 settembre 2026 | 19:26
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di Redazione

Redazione

Lutto a Pescaglia per la morte dello storico vigile urbano del paese, Franco Gistici

Ha prestato servizio per anni al fianco del maresciallo Giannecchini. Domani (18 settembre) i funerali alla chiesa di Loppeglia

Lutto a Pescaglia per la scomparsa di Franco Gistici, storico e indimenticato vigile urbano del Comune. Figura di riferimento per l’intera comunità locale, Gistici aveva prestato servizio per anni al fianco dello storico maresciallo Giannecchini, diventando un punto fermo e un volto familiare per generazioni di cittadini.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio in tutto il territorio comunale, dove in molti ne ricordano la dedizione al lavoro, la disponibilità e il forte legame con il paese.

Le esequie si terranno nel pomeriggio di domani (18 settembre) alle 15 nella chiesa di Loppeglia, dove parenti, amici e concittadini si riuniranno per rivolgergli l’ultimo saluto.