Si frattura tibia e perone cadendo sulla pavimentazione disconnessa: risarcimento a metà per una donna

La giudice del tribunale di Lucca Anna Martelli ha accolto parzialmente la richiesta perché la buca era ben visibile: avrà oltre 14mila euro

Una caduta causata dalla pavimentazione sconnessa in una piazza cittadina costa un risarcimento, ma solo a metà, a causa del concorso di colpa del pedone.

Lo ha stabilito il tribunale di Lucca con la sentenza firmata dalla giudice Anna Martelli, che ha accolto parzialmente le domande di una donna di 64 anni caduta il 24 aprile 2021 in piazza onorevole Loris Biagioni a Castelnuovo di Garfagnana.

La vicenda ha preso il via quando la passante, mentre camminava nei pressi del monumento al centro della piazza per recarsi in lavanderia, è intralciata da un dislivello tra le pietre della pavimentazione, rovinando a terra. Il forte impatto le ha procurato la frattura scomposta di tibia e perone, lesioni che hanno richiesto un lungo ricovero ospedaliero, un intervento di osteosintesi con placche e viti, oltre a un prolungato percorso di riabilitazione terminato solo a fine 2022 con la rimozione dei mezzi di sintesi. La donna si è quindi rivolta al tribunale chiedendo al Comune un risarcimento di circa 29800 euro ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, norma che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.

Nel corso del giudizio l’amministrazione comunale si è difesa sostenendo che l’incidente fosse da addebitare alla disattenzione della cittadina, evidenziando come la buca fosse visibile, la giornata luminosa e il luogo ben noto alla donna, la cui abitazione distava pochissimi minuti a piedi dalla piazza.

La giudice ha confermato la responsabilità oggettiva dell’ente pubblico, non avendo quest’ultimo provato il ‘caso fortuito’ o l’imprevedibilità del guasto stradale, e ha quantificato il danno complessivo patrimoniale e non patrimoniale (che ha lasciato postumi d’invalidità permanente del 9 per fert) in 28334 euro, sulla base delle tabelle del tribunale di Milano. Tuttavia, accogliendo in parte le tesi del Comune, la sentenza ha riconosciuto un concorso di colpa del 50 per cento a carico della danneggiata ex articolo 1227 del codice civile.

Secondo il tribunale, l’ampiezza dell’area dissestata e la perfetta conoscibilità dei luoghi avrebbero dovuto indurre la passante a una maggiore cautela.