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Videosorveglianza da potenziare, approvati 8 progetti di altrettanti enti
Le determinazioni assunte consentiranno la prosecuzione dell’iter finalizzato al finanziamento ministeriale e si collocano tra le diverse iniziative messe in campo insieme alla Prefettura
“La sottoscrizione dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e l’approvazione dei progetti di videosorveglianza consolidano un percorso di condivisione che costituisce la cornice elettiva per l’ulteriore sviluppo della collaborazione tra la Prefettura e le Amministrazioni locali”. Lo ha detto la prefetto di Lucca oggi 17 settembre, al termine di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dalla prefetto Cristina Favilli, cui hanno preso parte i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Lucca, Bagni di Lucca, Barga, Capannori, Coreglia Antelminelli, Montecarlo, dell’Unione Comuni Garfagnana e dell’Unione dei Comuni della Versilia, nonché i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il Dirigente dell’Upgsp della Questura di Lucca.
Nel corso della riunione sono stati esaminati e approvati gli otto progetti elaborati dalle medesime Amministrazioni in vista dell’installazione e del potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Le progettualità si inseriscono nella cornice dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, sottoscritti tra il Prefetto e i Sindaci dei comuni proponenti, volti a garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità e degrado in ambito urbano.
Le determinazioni assunte, che consentiranno la prosecuzione dell’iter finalizzato al finanziamento ministeriale, si collocano nel solco delle diverse iniziative messe in campo dalla Prefettura di Lucca e dagli Enti locali per favorire, secondo un consolidato schema improntato al principio della leale collaborazione istituzionale, livelli sempre più elevati di sicurezza, legalità e rispetto dei diritti.