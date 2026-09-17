Videosorveglianza da potenziare, approvati 8 progetti di altrettanti enti

“La sottoscrizione dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e l’approvazione dei progetti di videosorveglianza consolidano un percorso di condivisione che costituisce la cornice elettiva per l’ulteriore sviluppo della collaborazione tra la Prefettura e le Amministrazioni locali”. Lo ha detto la prefetto di Lucca oggi 17 settembre, al termine di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dalla prefetto Cristina Favilli, cui hanno preso parte i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Lucca, Bagni di Lucca, Barga, Capannori, Coreglia Antelminelli, Montecarlo, dell’Unione Comuni Garfagnana e dell’Unione dei Comuni della Versilia, nonché i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il Dirigente dell’Upgsp della Questura di Lucca.