Licenziata per superamento del periodo di comporto per malattia, ma nei fatti il contratto applicato è diverso: reintegrata

Le buste paga hanno dimostrato l’adesione al Ccnl acconciatura ed estetica: atto nullo, azienda pagherà risarcimenti e spese di lite

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato prima che siano trascorsi i termini stabiliti dal contratto collettivo applicato nei fatti è nullo e dà diritto alla piena reintegra sul posto di lavoro.

Lo ha stabilito il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza resa dal giudice Giampaolo Fabbrizziche ha accolto il ricorso di una parrucchiera, difesa di fronte al recesso intimato dalla società di cui era dipendente.

La vicenda riguarda una lavoratrice assunta nell’aprile 2022 come apprendista di terzo livello, assentatasi per malattia a partire dal giugno 2024. All’inizio del 2025 l’azienda le aveva notificato il licenziamento sostenendo il superamento del limite massimo di 180 giorni di assenza, previsto da un diverso contratto collettivo. La dipendente ha quindi adito le vie legali evidenziando come, nel corso dell’intero rapporto di lavoro e nelle progressive revisioni delle buste paga, la società le avesse costantemente applicato le tabelle e gli scatti del Ccnl Acconciatura ed Estetica. Tale contratto prevede infatti un periodo di conservazione del posto ben più lungo, pari a nove mesi per chi possiede un’anzianità di servizio inferiore ai cinque anni.

Il giudice lucchese ha confermato che la costante e reiterata applicazione di fatto delle clausole retributive di un determinato contratto collettivo integra un comportamento concludente con valore negoziale, rendendo vincolante la disciplina invocata dalla lavoratrice. Di conseguenza, applicando il limite dei nove mesi, il recesso datoriale è risultato intimato a comporto ancora pendente e dunque viziato da nullità radicale ex articolo 2110 del Codice civile, richiamando anche i recenti approdi della Corte Costituzionale in materia di tutele reintegratorie.