Manutenzione al ponte di Rivangaio, quasi un mese di disagi in vista per i pendolari

La Provincia di Lucca ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria ai giunti del Ponte di Rivangaio , cantiere che prenderà il via lunedì (21 settembre) e le cui lavorazioni si protrarranno indicativamente fino al 16 ottobre. Per consentire agli operai di effettuare le operazioni in piena sicurezza si renderà necessaria una modifica sostanziale della circolazione sul tratto stradale.

A illustrare il piano della viabilità e i percorsi alternativi previsti per le prossime settimane è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti , invitando la cittadinanza a prestare attenzione alle deviazioni sul territorio.

“A partire dal 21 settembre e fino al termine dei lavori, stimato per il 16 ottobre, avranno inizio i lavori di manutenzione dei giunti al ponte di Rivangaio effettuati dalla Provincia di Lucca – spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti –. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, la viabilità sarà modificata con la chiusura alternata delle corsie del ponte: verrà disposta la chiusura totale, in tempi differiti, prima della corsia in direzione Castelnuovo di Garfagnana-Lucca e, successivamente, della corsia in direzione Lucca-Castelnuovo di Garfagnana”.