Lavori pubblici|
Manutenzione al ponte di Rivangaio, quasi un mese di disagi in vista per i pendolari
Da lunedì (21 settembre) fino a circa il 16 ottobre prevista la chiusura alternata delle corsie dell’infrastruttura. Priorità al tpl la mattina
Lavori in vista lungo la viabilità della Valle del Serchio con possibili ripercussioni sul traffico pendolare.
La Provincia di Lucca ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria ai giunti del Ponte di Rivangaio, cantiere che prenderà il via lunedì (21 settembre) e le cui lavorazioni si protrarranno indicativamente fino al 16 ottobre. Per consentire agli operai di effettuare le operazioni in piena sicurezza si renderà necessaria una modifica sostanziale della circolazione sul tratto stradale.
A illustrare il piano della viabilità e i percorsi alternativi previsti per le prossime settimane è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, invitando la cittadinanza a prestare attenzione alle deviazioni sul territorio.
“A partire dal 21 settembre e fino al termine dei lavori, stimato per il 16 ottobre, avranno inizio i lavori di manutenzione dei giunti al ponte di Rivangaio effettuati dalla Provincia di Lucca – spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti –. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, la viabilità sarà modificata con la chiusura alternata delle corsie del ponte: verrà disposta la chiusura totale, in tempi differiti, prima della corsia in direzione Castelnuovo di Garfagnana-Lucca e, successivamente, della corsia in direzione Lucca-Castelnuovo di Garfagnana”.
Il piano del traffico prevede percorsi differenziati a seconda del senso di marcia per evitare imbuti e paralisi del traffico veicolare nei momenti più critici della giornata.
“Il traffico veicolare in direzione Castelnuovo di Garfagnana-Lucca, a scendere, sarà deviato sulla viabilità alternativa della strada provinciale 2 Lodovica – vecchio tracciato – precisa il primo cittadino –. Il traffico in direzione Lucca-Castelnuovo di Garfagnana, a salire, sarà invece deviato sulla corsia del Ponte non interessata dai lavori. Inoltre, per non gravare sul servizio di trasporto pubblico Locale, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle 7 alle 8,20, per la sola corsia in direzione Lucca del ponte di Rivangaio sarà garantito il passaggio esclusivo ai soli mezzi del Tpl“.