Quattro truffe agli anziani con la tecnica del falso carabinieri a vuoto: arrestato un giovanissimo

Nel primo pomeriggio di mercoledì gli agenti della questura di Lucca hanno arrestato per 4 tentate truffe un giovane da poco maggiorenne, con moltissime denunce a carico.

Nel dettaglio, nel primo pomeriggio erano arrivate sulla linea 112 moltissime segnalazioni di anziani che hanno comunicato di aver ricevuto una telefonata di un carabiniere il quale asseriva di essere un maresciallo di Pisa e che vi era stata una rapina in una gioielleria ed i malviventi erano in possesso dei suoi documenti e, al momento del fermo, si trovavano a bordo di un’auto a lui intestata. L’uomo specificava poi agli anziani che la situazione era grave e che avrebbero rischiato il carcere qualora non dimostrassero la propria estraneità ai fatti.

Per far ciò era necessario che questi mettessero tutti gli ori e gli oggetti di valore denaro compreso, in una scatolina che dovevano consegnare a un carabiniere che era stato incaricato di portarlo dal magistrato che lo avrebbe comparato con gli oggetti portati via dalla gioielleria. Accertato che non si tratta della refurtiva i valori gli sarebbero stati riportati a casa.

Nessuno delle potenziali vittime è caduto nei raggiri e artifizi, anche in virtù dei continui incontri informativi che personale della questura effettua periodicamente presso parrocchie e luoghi di ritrovo di anziani.

Allo stesso tempo personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha fermato e identificato, davanti alla stazione, un ragazzo, da poco maggiorenne, residente a Bari che era venuto a Lucca partendo la stessa mattina da Napoli; a specifica richiesta non sapeva spiegare il motivo della sua presenza in città.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo, nato a Bari, si era recato nell’abitazione delle vittime senza poi entrare in quanto il telefonista non era riuscito a convincere gli anziani della genuinità della telefonata.