Il cordoglio|
Sanità in lutto per la scomparsa a 89 anni del dottor Serchio Cecchini
L’Ordine dei Medici: “Un valente clinico e una persona di grande spessore umano ed etico”. Oggi alle 14,30 i funerali a San Vito
Lutto a Lucca per la scomparsa del dottor Sergio Cecchini, venuto a mancare all’età di 89 anni. Neurologo molto conosciuto e stimato in tutta la Piana, lascia un grande vuoto nella comunità e nel mondo sanitario locale.
A ricordarlo con profondo affetto e cordoglio sono i figli Chiara, Michele e Tommaso, insieme agli adorati nipoti e a tutti i parenti. Ai messaggi di vicinanza alla famiglia si è unito anche l’Ordine dei Medici della provincia di Lucca, che ha voluto tributare un omaggio al collega scomparso ricordandolo come “un valente clinico ed una persona di grande spessore umano ed etico” che lascia un vuoto incolmabile nella classe medica lucchese.
La salma è stata esposta alla Casa del Commiato della Croce Verde di Lucca in via Romana. Le esequie si terranno oggi (18 settembre) alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di San Vito, con il corteo funebre che muoverà dalla struttura di via Romana alle 14,15.