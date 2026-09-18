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Scossa di terremoto in Lunigiana avvertita anche in Garfagnana

18 settembre 2026 | 19:42
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di Redazione

Redazione

Scossa di terremoto in Lunigiana avvertita anche in Garfagnana

Di magnitudo 2.5 è stata registrata questo pomeriggio (18 settembre) alle 18 con epicentro registrato a Fosdinovo

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata questo pomeriggio (18 settembre), alle 18, con epicentro individuato nei pressi del comune di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara.

Nonostante l’intensità contenuta, il movimento sismico è stato chiaramente avvertito da parte della popolazione sia nel territorio della Lunigiana che nei comuni limitrofi, compresa la città di Carrara e diversi centri della vicina Garfagnana.

Dalle verifiche subito effettuate dalle autorità locali e dalle sale operative di controllo non si segnalano al momento danni a cose o persone, né particolari criticità nei comuni interessati dall’evento.