Scossa di terremoto in Lunigiana avvertita anche in Garfagnana

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata questo pomeriggio (18 settembre), alle 18, con epicentro individuato nei pressi del comune di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara.

Nonostante l’intensità contenuta, il movimento sismico è stato chiaramente avvertito da parte della popolazione sia nel territorio della Lunigiana che nei comuni limitrofi, compresa la città di Carrara e diversi centri della vicina Garfagnana.