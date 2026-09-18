Senza patente non si ferma all’alt ma finisce contro un muro

L’autovettura è stata sottoposta alla misura cautelare del sequestro amministrativo ai fini della confisca e all’uomo sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6mila euro

Era alla guida senza patente e senza assicurazione. Per questo, forse, avrà pensato che fosse meglio non fermarsi all’alt. Solo che, alla fine, si è fermato, schiantandosi contro un muro, per fortuna senza coinvolgere nessun altro nell’incidente.

E’ successo nel pomeriggio di giovedì 17 settembre, quando una pattuglia della Polizia Locale della Media Valle del Serchio ha intimato l’alt a un’autovettura per un normale controllo alla circolazione stradale. Il conducente, un giovane straniero residente nella Valle del Serchio, ha ignorato la segnalazione accelerando bruscamente e dandosi alla fuga, prima lungo la Ss 12 del Brennero poi sulla strada comunale per Corsagna.

La corsa si è conclusa pochi minuti dopo, quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro un muro a bordo della carreggiata. Nessun altro utente della strada è rimasto coinvolto nell’impatto ed anche il conducente è rimasto illeso. Dagli accertamenti della pattuglia è emerso che il guidatore non aveva mai conseguito la patente di guida e che il mezzo con cui circolava era privo della copertura assicurativa Rca.