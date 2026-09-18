le dichiarazioni|
Sicurezza, il commissario Femia: “La vera differenza la fa chi sta sulla strada”
La precisazione dell’esperto poliziotto della questura di Lucca: “Il miglioramento alla stazione frutto dell’impegno quotidiano degli agenti”
“Ho letto con estrema attenzione la notizia stampa a firmata da Aldo Grandi che s’intitola La sicurezza dalla strada ai salotti… della prefettura ma non mi posso esimere nel fare alcune considerazioni in virtù dell’esperienza diretta rispetto al fenomeno”. Lo dichiara il commissario Roberto Femia, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale della polizia di Lucca.
“Conosco bene la differenza che intercorre tra la sicurezza discussa nei salotti e quella effettiva posta in essere sulle strade, negli anfratti, durante l’ordine pubblico – continua Femia -. Potrei continuare ad indicare tante altre situazioni perché ogni momento, sulla strada, pone d’innanzi all’operatore situazioni diverse, complesse che non possono essere esaminate nelle riunioni. Ma questo poco mi interessa voglio però precisare alcune cose riportate nell’articolo”.
“Per quanto concerne la Stazione F.S. di Lucca se dapprima stazionavano cani e porci, cosi dice l’autore dell’articolo, oggi non sosta quasi nessuno di quelli indicati nell’articolo incalza il commissario -. Ciò non è successo per caso ma è il frutto di un lavoro fatto per strada da oltre un anno da uomini e donne della Questura e della Polizia locale specialmente i fine settimana, venerdì e sabato, utilizzando tutti i mezzi a disposizione come gli Ordal, Daspo urbani e gli accompagnamenti di extracomunitari irregolari presso i Cpr. Anche la calda estate in Versilia ha visto la partecipazione di poliziotti e forze dell’ordine benaddentati sulla strada che sanno perfettamente come muoversi alla necessita”.
“Oggi i personaggi adatti alla bisogna ci sono sempre e sono quelli che fanno la sicurezza sulla strada indipendentemente dalle riunioni in Prefettura e del politicamente corretto. Lo fanno con attaccamento al dovere spesso facendo gli straordinari a meno di 10 euro all’ora. Sono queste persone che fanno la differenza“, conclude Roberto Femia.