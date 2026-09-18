Sicurezza, il commissario Femia: “La vera differenza la fa chi sta sulla strada”

“Per quanto concerne la Stazione F.S. di Lucca se dapprima stazionavano cani e porci, cosi dice l’autore dell’articolo, oggi non sosta quasi nessuno di quelli indicati nell’articolo incalza il commissario -. Ciò non è successo per caso ma è il frutto di un lavoro fatto per strada da oltre un anno da uomini e donne della Questura e della Polizia locale specialmente i fine settimana, venerdì e sabato, utilizzando tutti i mezzi a disposizione come gli Ordal, Daspo urbani e gli accompagnamenti di extracomunitari irregolari presso i Cpr. Anche la calda estate in Versilia ha visto la partecipazione di poliziotti e forze dell’ordine benaddentati sulla strada che sanno perfettamente come muoversi alla necessita”.