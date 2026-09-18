Va in tv ad ostentare un tenore di vita di lusso, ma arriva la Guardia di Finanza e finisce nei guai

Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle del gruppo di Viareggio si sono concentrate su un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore delle palestre con un target elitario, di cui l’uomo è stato nel tempo dipendente e legale rappresentante. I capillari controlli ispettivi hanno fatto emergere un complesso e articolato sistema di evasione fiscale: sfruttando in modo illegittimo il regime riservato agli enti senza scopo di lucro e attraverso un giro di fatturazioni tra società collegate, l’associazione avrebbe sottratto a tassazione redditi per 376.963 euro e omesso di versare Iva per 101.854 euro.