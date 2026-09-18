Fiamme Gialle|
Va in tv ad ostentare un tenore di vita di lusso, ma arriva la Guardia di Finanza e finisce nei guai
L’associazione sportiva dilettantistica di cui è legale rappresentante avrebbe evaso il fisco e omesso di versare Iva per oltre 470mila euro
Dalle ostentazioni in televisione alle verifiche fiscali della Guardia di Finanza. Un tenore di vita stellare, raccontato nei minimi dettagli durante una nota trasmissione tv— tra massaggi, auto di lusso e shopping da oltre 30mila euro al giorno nelle più prestigiose gioiellerie della Versilia — è finito nel mirino dei finanzieri del comando provinciale di Lucca, insospettiti dalla palese sproporzione rispetto ai redditi dichiarati all’erario.
Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle del gruppo di Viareggio si sono concentrate su un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore delle palestre con un target elitario, di cui l’uomo è stato nel tempo dipendente e legale rappresentante. I capillari controlli ispettivi hanno fatto emergere un complesso e articolato sistema di evasione fiscale: sfruttando in modo illegittimo il regime riservato agli enti senza scopo di lucro e attraverso un giro di fatturazioni tra società collegate, l’associazione avrebbe sottratto a tassazione redditi per 376.963 euro e omesso di versare Iva per 101.854 euro.
La struttura non presentava alcuna reale finalità sportiva o solidaristica. Per schermare la reale attività speculativa, era stata creata una seconda società di comodo, riconducibile al medesimo rappresentante legale, che incassava ingenti somme di denaro destinate alla palestra attraverso il pagamento di fittizi canoni di locazione per i macchinari. L’ente si era inoltre dotato di un proprio marchio per commercializzare articoli e merchandising di lusso per i clienti, servizi del tutto incompatibili con lo status di associazione no-profit.
Gli accertamenti e l’esame dei flussi bancari hanno permesso ai militari di smontare il castello societario e riqualificare l’Asd come vera e propria impresa commerciale a scopo di lucro, facendo decadere tutte le agevolazioni fiscali precedentemente applicate.