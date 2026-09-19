Chiede di incassare un ‘Gratta e vinci’ ma non ha vinto: dà in escandescenze in tabaccheria

Momenti di tensione in via Santa Croce: arrivano i carabinieri e un’ambulanza che ha portato l’uomo al San Luca

Serata movimentata ieri in via Santa Croce dove un uomo di origine extracomunitaria ha dato in escandescenze allarmando la dipendente di una tabaccheria e i commercianti della zona.

Tutto sarebbe nato dalla volontà dell’uomo, probabilmente alterato da alcol o stupefacenti, di incassare la presunta vincita di 20 euro di un Gratta e vinci. Al cortese diniego della dipendente della Tabaccheria Santa Croce l’uomo ha perso le staffe e ha iniziato a urlare e a prendere a calci gli espositori presenti in negozio.

Le urla hanno richiamato i commercianti degli esercizi vicini che hanno fatto uscire l’uomo e hanno fatto da ‘cordone’ rispetto al negozio dove nel frattempo la dipendente era spaventata dalla reazione violenta.