La sentenza|
Presunta diffamazione all’ad di Euroansa, la causa civile ritorna in appello
Accolto ricorso del lucchese Ansano Cecchini per difetto di notifica: la citazione conteneva per errore un allegato di un altro procedimento
La Corte di Cassazione ha annullato, agli effetti civili, la sentenza del tribunale di Torino che ha confermato l’assoluzione dall’accusa di diffamazione a carico di un uomo accusato di aver diffuso la falsa notizia circa un presunto procedimento disciplinare pendente nei confronti di Ansano Cecchini, noto imprenditore lucchese, amministratore unico ed ex presidente di Euroansa Spa.
La vicenda trae origine dalle affermazioni ritenute del tutto prive di fondamento e lesive della reputazione personale del manager e dell’immagine dell’azienda. Dopo una pronuncia di proscioglimento dell’imputato emessa dal giudice di pace e la successiva conferma in secondo grado da parte del Tribunale di Torino, Cecchini, costituitosi parte civile e assistito dai propri legali, ha presentato ricorso alla Suprema Corte per difendere la propria onorabilità e ottenere il riconoscimento delle responsabilità civili e del conseguente risarcimento danni.
I giudici della Quinta sezione penale della Cassazione (presidente Rosa Pezzullo, relatore Michele Cuoco) hanno accolto il ricorso, ravvisando un vizio procedurale nella notifica degli atti. Dall’esame della documentazione è infatti emerso che la notifica inviata via Pec al difensore della parte civile per la citazione in appello conteneva per errore un allegato relativo a un altro procedimento. Questa irregolarità ha privato la parte lesa della possibilità di partecipare al processo di secondo grado, determinando una nullità insanabile.
A seguito dell’udienza, recependo anche le conclusioni del sostituto procuratore generale Fabiola Furnari, gli ermellini hanno disposto l’annullamento della sentenza del tribunale torinese limitatamente agli effetti civili. La vertenza viene ora rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello, davanti al quale si riaprirà il giudizio per determinare le eventuali responsabilità risarcitorie del caso.