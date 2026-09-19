Presunta diffamazione all’ad di Euroansa, la causa civile ritorna in appello

La vicenda trae origine dalle affermazioni ritenute del tutto prive di fondamento e lesive della reputazione personale del manager e dell’immagine dell’azienda. Dopo una pronuncia di proscioglimento dell’imputato emessa dal giudice di pace e la successiva conferma in secondo grado da parte del Tribunale di Torino, Cecchini, costituitosi parte civile e assistito dai propri legali, ha presentato ricorso alla Suprema Corte per difendere la propria onorabilità e ottenere il riconoscimento delle responsabilità civili e del conseguente risarcimento danni.