Guida in stato di ebbrezza, divieti di sosta e musica alta: multe e segnalazioni nello scorso weekend di ‘Notti sicure’

Nel report dello scorso week end la polizia locale, nell’ambito del progetto Notti sicure, ha effettuato una serie di attività e controlli sul territorio comunale, con particolare attenzione al centro storico, ai luoghi di aggregazione e alla sicurezza stradale.

Nella serata di venerdì (11 settembre) gli agenti sono intervenuti in tre locali del centro storico e in una festa in periferia a seguito di segnalazioni per musica ad alto volume e rumori molesti. Solo in un caso sono state elevate sanzioni. Altre segnalazioni hanno portato una pattuglia a effettuare controlli alla scuola primaria di via della Chiesa a Monte San Quirico, per un presunto bivacco, e al parco Henderson per schiamazzi: in entrambi i casi gli accertamenti hanno dato esito negativo. Nella serata di sabato è proseguito il presidio del centro storico, dove un avventore di un locale è stato sorpreso a orinare in strada ed è stato multato.

Sempre venerdì sono stati effettuati due interventi per passi carrabili ostruiti e per uno stallo riservato alle persone con disabilità occupato abusivamente, oltre a controlli sulla sosta in viale Carlo Del Prete, anche nei tratti in curva. Sono stati inoltre rilevati due sinistri stradali, uno dei quali con feriti. Sabato il personale della polizia locale ha effettuato controlli in periferia e nell’area collinare a seguito di segnalazioni, senza riscontrare illeciti.

Sempre venerdì sera in viale Giusti è stato predisposto un posto di controllo finalizzato anche all’accertamento dell’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati complessivamente 20 veicoli, senza riscontrare casi di guida in stato di alterazione; sono stati invece elevati tre verbali per la guida di monopattini senza casco protettivo. Sabato analoghi controlli sono stati effettuati in viale Pacini: una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre è stato elevato un verbale per guida senza avere al seguito la patente.