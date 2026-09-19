Spaccio di cocaina all’interno del locale divenuto punto di riferimento per reperire la droga: chiuso per 30 giorni

Il provvedimento è stato disposto dal questore della provincia di Lucca ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a conclusione dell’istruttoria avviata dalla Divisione polizia amministrativa e sociale sulla base degli elementi emersi durante i recenti controlli.

In tale occasione, infatti, gli agenti del commissariato avevano sorpreso all’interno del locale un soggetto che, nel tentativo di eludere le verifiche, aveva cercato di disfarsi di un involucro contenente diverse dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio, motivo per cui l’uomo era stato denunciato.