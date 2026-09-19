Il provvedimento|
Spaccio di cocaina all’interno del locale divenuto punto di riferimento per reperire la droga: chiuso per 30 giorni
La decisione del questore dopo l’istruttoria avviata dalla Divisione polizia amministrativa e sociale sulla base di recenti controlli
Controlli del territorio a Camaiore: notificata la sospensione della licenza ex articolo 100 del Tulps a un locale pubblico da parte della polizia.
In seguito all’operazione straordinaria di controllo del territorio condotta lo scorso 15 settembre dal commissariato di pubblica sicurezza di Viareggio nell’intero territorio comunale di Camaiore, la polizia ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza dell’esercizio pubblico.
Il provvedimento è stato disposto dal questore della provincia di Lucca ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a conclusione dell’istruttoria avviata dalla Divisione polizia amministrativa e sociale sulla base degli elementi emersi durante i recenti controlli.
In tale occasione, infatti, gli agenti del commissariato avevano sorpreso all’interno del locale un soggetto che, nel tentativo di eludere le verifiche, aveva cercato di disfarsi di un involucro contenente diverse dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio, motivo per cui l’uomo era stato denunciato.
A seguito degli accertamenti e rilevato che l’esercizio pubblico rappresentava un concreto punto di riferimento per il consumo e la cessione di sostanze stupefacenti, costituendo un pericolo per l’ordine, la sicurezza e la moralità pubblica, il questore ne ha decretato la sospensione della licenza per la durata di 30 giorni, con contestuale chiusura dell’attività.
Nella giornata odierna, gli agenti del commissariato di Viareggio hanno provveduto alla notifica del decreto al titolare del locale ed all’apposizione dei relativi sigilli all’ingresso dell’esercizio.
L’attività si inserisce nell’ambito della costante ed incisiva azione della polizia volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e a garantire la sicurezza dei cittadini, prevenendo la trasformazione dei locali pubblici in luoghi di degrado e di illegalità.