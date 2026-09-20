Aggrediti mentre tornano alla macchina dopo la serata in Darsena: obiettivo una catenina d’oro

L’episodio si è consumato intorno all’1,15 della notte, all’altezza della zona dei cantieri navali. I due amici stavano camminando lungo il marciapiede della pista ciclabile quando si sono visti venire incontro tre ragazzi di poco più di vent’anni. Una volta accostati, uno dei tre — che indossava una maglietta bianca e scarpe da tennis — si è scagliato con violenza contro uno dei due giovani nel tentativo di strappargli la catenina d’oro dal collo. Nella concitazione dell’aggressione, l’aggressore ha afferrato e lacerato la camicia e la giacca del malcapitato, mentre il monile, pur spezzandosi, è rimasto impigliato tra gli abiti senza che i malviventi riuscissero a portarlo via.