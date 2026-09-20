Il fatto|
Aggrediti mentre tornano alla macchina dopo la serata in Darsena: obiettivo una catenina d’oro
La vittima, che era assieme a un’altra persona, è riuscita a salvare l’oggetto prezioso ma è caduto a terra: ferite ed escoriazioni
Tentata rapina con strappo nella notte in viale Europa, a Viareggio. Un’aggressione improvvisa ai danni di due giovani che stavano rientrando a piedi verso la propria auto dopo aver trascorso la serata tra i locali della Darsena.
L’episodio si è consumato intorno all’1,15 della notte, all’altezza della zona dei cantieri navali. I due amici stavano camminando lungo il marciapiede della pista ciclabile quando si sono visti venire incontro tre ragazzi di poco più di vent’anni. Una volta accostati, uno dei tre — che indossava una maglietta bianca e scarpe da tennis — si è scagliato con violenza contro uno dei due giovani nel tentativo di strappargli la catenina d’oro dal collo. Nella concitazione dell’aggressione, l’aggressore ha afferrato e lacerato la camicia e la giacca del malcapitato, mentre il monile, pur spezzandosi, è rimasto impigliato tra gli abiti senza che i malviventi riuscissero a portarlo via.
Nel tentativo instintivo di difendersi e inseguire i tre aggressori in fuga, la vittima è caduta a terra sulla pista ciclabile, riportando diverse escoriazioni e contusioni. I tre giovani si sono poi dati a una rapida fuga in direzione della strada che porta all’eliporto della Darsena.
Immediata la chiamata d’emergenza al 112. L’episodio è stato poi formalmente denunciato ai carabinieri, mentre le vittime hanno voluto rendere nota la vicenda per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza pubblica e invitare i frequentatori della zona della movida viareggina alla massima prudenza.