Il rogito salta per il rifiuto della banca ad accettare l’accredito del saldo: no al sequestro conservativo dei beni della venditrice

Una controversia immobiliare finita nelle aule del tribunale di Lucca si è conclusa con il rigetto dell’istanza di sequestro conservativo presentata da una coppia di promissari acquirenti residenti negli Stati Uniti contro la proprietaria di un immobile.

La decisione, firmata dalla dottoressa Anna Martelli della sezione civile del tribunale cittadino, ha chiarito i contorni di una complessa vicenda legale nata da un intoppo burocratico e bancario legato all’applicazione delle sanzioni europee nei confronti di cittadini russi.

I fatti risalgono ai primi mesi dell’anno, quando le parti avevano sottoscritto un contratto preliminare per la compravendita di una casa ad uso abitativo a Lucca, pattuendo un prezzo di 470mila euro. Contestualmente era stata versata una caparra confirmatoria di 47mila e 500 euro, con la previsione del saldo da versare al momento del rogito, fissato entro il 15 aprile. Tuttavia, il 13 aprile, giorno concordato per la firma davanti al notaio, l’istituto bancario indicato dalla venditrice rifiutava l’accredito del bonifico di 422mila e 500 euro. La banca motivava il blocco richiamando il regolamento dell’Unione Europea numero 328 del 2022, che limita i depositi superiori a 100mila euro per i cittadini russi privi di un regolare titolo di soggiorno.

Ritenendo che l’impossibilità di concludere l’affare fosse imputabile esclusivamente alla venditrice — il cui permesso di soggiorno risultava in corso di rinnovo — e considerato essenziale il termine del 15 aprile, i promissari acquirenti avevano receduto dal contratto pretendendo la restituzione del doppio della caparra, pari a 95mila euro. Per tutelare il proprio credito, la coppia aveva promosso un ricorso cautelare chiedendo il sequestro conservativo dei beni della donna fino a concorrenza di 142mila e 500 euro, comprensivi di spese legali e rivalutazione, sostenendo che l’immobile fosse il suo unico bene sul territorio italiano e che fosse stato messo in vendita a prezzo ribassato.

La resistente, assistita in giudizio, si è difesa evidenziando come la mancata ricezione della somma fosse dipesa da un’errata interpretazione della norma da parte dell’istituto di credito. La donna aveva infatti presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno nel settembre 2025: secondo la normativa italiana e la stessa regolamentazione europea, la presenza sul territorio è considerata regolare durante le more del rinnovo, equiparando la ricevuta postale al titolo in corso di validità. Subito dopo il blocco bancario, la venditrice si era attivata sia diffidando la prima banca, sia aprendo un conto presso un altro istituto a Pisa, disponibile a ricevere il saldo, sia infine convocando i ricorrenti per nuove date di rogito tra maggio e giugno. Nel frattempo, a fine aprile, la questura aveva ufficialmente rilasciato il rinnovo del permesso di soggiorno, eliminando ogni formale ostacolo.

Il giudice del tribunale di Lucca ha espresso un orientamento chiaro, rigettando il ricorso dei promissari acquirenti. Nella motivazione viene evidenziato che il rifiuto della banca non può essere addebitato alla venditrice, la quale aveva tempestivamente richiesto il rinnovo del documento. Inoltre, il giudice ha stabilito che il termine del 15 aprile non poteva considerarsi essenziale, come dimostrato dalla disponibilità iniziale manifestata dagli stessi acquirenti a valutare coordinate bancarie alternative prima di interrompere ogni comunicazione.

Secondo il tribunale, la condotta della venditrice è stata improntata a correttezza e diligenza, mentre il rifiuto finale degli acquirenti di stipulare il definitivo è risultato contrario a buona fede, non essendo venuta meno l’utilità economica dell’operazione per pochi giorni di ritardo. Difettando il requisito del fumus boni iurisper la pretesa creditoria, l’istanza di sequestro è stata respinta.