I controlli|
Cronaca/
Rifiuti, 115 multe in una sola settimana alle utenze di Lido di Camaiore
20 settembre 2026 | 19:44
Giro di vite sul conferimento errato: dal giorno sbagliato per il porta a porta fino agli elettrodomestici abbandonati in strada
La polizia locale di Camaiore in questa settimana, anche su indicazione dell’amministrazione comunale, ha intensificato i controlli soprattutto nella frazione di Lido di Camaiore, accertando ben 115 violazioni per conferimento di rifiuti in modo difforme da quello previsto.
Le violazioni riscontrate vanno dal mancato rispetto del calendario della raccolta porta a porta, allo scorretto stoccaggio dei rifiuti in diversi contenitori, fino al conferimento di rifiuti in sacchi neri o l’abbandono di elettrodomestici in strada.