Rovesciano una tanica d’olio sulla strada e appiccano il fuoco: chiusa la variante di Pontetetto

Notte di paura alle porte della città, sulla variante di Pontetetto nel tratto all’altezza del canale Ozzeri e di via di Vicopelago, dove un atto vandalico sconsiderato ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di molto più grave.

Intorno all’1,30 di questa notte si è infatti verificato un grave episodio nel tratto di strada all’incirca davanti allo stabilimento industriale della ditta Selene, tra le frazioni di San Michele in Escheto e San Concordio. Secondo quanto emerso, ignoti avrebbero rovesciato dolosamente una tanica di olio sulla carreggiata, appiccando poi il fuoco e scatenando un incendio che ha richiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lucca.

Le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri hanno evitato il peggio, ma le conseguenze sulla viabilità si preannunciano complesse. La miscela di olio sversato e acqua utilizzata per domare le fiamme si è sparsa sull’intero manto stradale, rendendo il fondo estremamente scivoloso e pericoloso sia per i veicoli sia per i pedoni. Di fronte all’imminente e grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, è scattato immediatamente il protocollo di emergenza con l’intervento del servizio di reperibilità del Comune di Lucca.

A firma del dirigente responsabile del turno di reperibilità del settore ambiente e sviluppo economico, l’architetto Michele Nucci, è stata firmata una specifica ordinanza contingibile e urgente che dispone la totale chiusura al traffico della strada. Il divieto di transito, sia veicolare sia pedonale, è scattato formalmente a partire dalle 2 di notte e resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, previsto con la bonifica e la pulizia della sede stradale e delle banchine, comunque indicativamente fino al pomeriggio di oggi.

Le operazioni di spegnimento sono state seguite da quelle di bonifica condotte in collaborazione con Sistema Ambiente particolarmente complesse per le dimensioni della chiazza oleosa. La strada resterà chiusa presumibilmente fino pomeriggio di oggi. Sul posto gli uomini della polizia locale per i rilievi necessari.