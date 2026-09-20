Si schianta in moto sulla provinciale di San Pellegrino in Alpe: 22enne in elisoccorso a Cisanello

Brutto incidente per un giovane centauro nella tarda mattinata di oggi (20 settembre) lungo le strade della Garfagnana.

Intorno alle 12,30 la centrale operativa del 118 è scattata per un motociclista di 22 anni rimasto ferito dopo essere caduto dalla propria moto mentre percorreva la strada provinciale di San Pellegrino in Alpe, nel territorio comunale di Castiglione di Garfagnana.

Stando ai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo: il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo da solo, senza il coinvolgimento di altre vetture. I soccorsi sono partiti immediatamente con l’invio sul posto dell’automedica da Castelnuovo di Garfagnana e dell’ambulanza della Misericordia di Castelnuovo. Considerata la dinamica dell’impatto e l’impossibilità di impiegare l’elicottero di Massa impegnato in un altro servizio, la centrale ha fatto alzare in volo l’elisoccorso Pegaso 1 di Firenze.

Il ventiduenne, che ha riportato traumi agli arti superiori e inferiori, è stato stabilizzato dai sanitari e successivamente trasferito in ospedale in codice giallo, quindi non sarebbe nonostajnte il politrauma in pericolo di vita.