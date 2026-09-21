Cade con la moto a San Pellegrino in Alpe

E ‘ caduto con la moto mentre percorreva la strada provinciale, per fortuna senza riportare ferite gravi. L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno di oggi 21 settembre a San Pellegrino in Alpe , nel comune di Castiglione di Garfagnana .

In sella alla moto c’era un ragazzo di 22 anni, trasportato all’ospedale di Cisanello con l’elisoccorso Pegaso. Ancora da accertare le cause dell’incieente, anche se al momento pare che non ci siano altri mezzi coinvolti e il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo.