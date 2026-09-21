Caso di dengue a Lido di Camaiore: disposto un intervento straordinario di disinfestazione

Le operazioni di bonifica e disinfestazione partiranno questa notte, nella fascia oraria compresa tra le 4 e le 6 di domani (22 settembre)

Scatta il piano d’emergenza sanitaria a Lido di Camaiore per un caso di febbre Dengue accertato su un turista residente all’interno di una struttura ricettiva della frazione marinara. A seguito della segnalazione, il sindaco ha firmato l’ordinanza numero 449 del 21 settembre, disponendo un intervento straordinario di disinfestazione antizanzare a scopo del tutto precauzionale, in stretta conformità con i protocolli stabiliti dalla Regione Toscana.

Le operazioni di bonifica e disinfestazione partiranno questa notte, nella fascia oraria compresa tra le 4 e le 6 di domani (22 settembre). L’area interessata dai trattamenti comprende un perimetro delimitato da diverse arterie cittadine: via Damiano Chiesa, via Roma, via Primo Maggio, via Curtatone, via Adua, via Boccella, via Bellini, via Foscolo, via Napoli, via Sacro Cuore, via Gigliotti, via Cardinale Pellegrinetti, via Papini, via Petrarca, via Leopardi, viale Colombo e viale Pistelli.

L’amministrazione comunale ha diffuso un preciso vademecum con le precauzioni e le norme di comportamento da osservare scrupolosamente durante ed al termine degli interventi. Durante la disinfestazione viene richiesto ai residenti e alle strutture della zona di mantenere porte e finestre ben chiuse, sospendendo il funzionamento di qualsiasi impianto di ricambio dell’aria. Gli animali domestici dovranno essere tenuti all’interno delle abitazioni, proteggendo con teli di plastica ciotole, abbeveratoi e ricoveri. Prima dell’avvio delle operazioni è inoltre necessario raccogliere la frutta e la verdura presenti negli orti oppure proteggere le colture con coperture plastiche.

Successivamente al trattamento, le autorità sanitarie raccomandano di attendere almeno quindici giorni prima di consumare eventuali prodotti ortofrutticoli rimasti esposti agli insetticidi, lavandoli accuratamente e sbucciando la frutta. Per le operazioni di pulizia di arredi esterni, giochi per bambini e suppellettili lasciati all’aperto è consigliato l’impiego di guanti monouso o lavabili. Nell’eventualità di un contatto accidentale con i prodotti impiegati, si suggerisce di detergere immediatamente la zona interessata con abbondante acqua e sapone.