L'ordinanza|
Chiede all’ex moglie la metà del mutuo dopo la separazione, esecutività della sentenza sospesa in Appello
La casa è stata messa all’asta dopo la richiesta di divisione giudiziale del bene, ma ci sono dubbi sulla cifra da liquidare
La Corte d’appello di Firenze, sezione prima civile, ha parzialmente congelato l’efficacia esecutiva della sentenza del tribunale di Lucca nell’ambito di una controversia insorta tra due ex conviventi. La vicenda riguarda il pagamento delle rate del mutuo ipotecario e la successiva divisione dell’immobile di comproprietà.
La controversia nasce a seguito dell’acquisto, avvenuto nel 2005 durante la convivenza della coppia, di un immobile a Massarosa. Per l’acquisto della casa l’uomo aveva sottoscritto da solo un contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Lucca per un importo di 100mila euro, mentre la donna figurava come terza datrice di ipoteca. Nel 2016, al termine della relazione, la donna si era allontanata dall’abitazione familiare, dove l’ex partner era rimasto a vivere insieme alla figlia. Successivamente la donna aveva promosso davanti al tribunale di Lucca un’azione per la divisione giudiziale del bene, culminata nella messa all’asta dell’immobile.
L’uomo aveva quindi avviato un’azione di arricchimento senza causa per recuperare la metà dell’importo del mutuo corrisposto a decorrere dalla fine della convivenza (oltre 68mila euro complessivi). Il tribunale di Lucca aveva accolto la domanda dell’uomo, condannando l’ex compagna a restituirgli 34227 euro oltre alle spese legali.
Contro questa decisione la donna ha proposto appello a Firenze, richiedendo la sospensione dell’esecutività della sentenza. L’appellante ha evidenziato come le somme pretese non tenessero conto dei versamenti già effettuati in sede di procedura di divisione dell’immobile, oltre a formulare un’eccezione di compensazione relativa al valore locativo per l’occupazione dell’immobile negli anni successivi alla separazione.
Con un’ordinanza emessa dal collegio presieduto dalla dottoressa Daniela Lococo (giudice relatore Leonardo Scionti, a latere Chiara Ermini), i giudici fiorentini hanno confermato il provvedimento cautelare che sospende l’esecutività della condanna per la quota eccedente i 25mila euro. I magistrati d’appello hanno ravvisato la manifesta fondatezza, quantomeno parziale, dell’impugnazione, riscontrata anche dal fatto che lo stesso appellato ha riconosciuto in udienza l’opportunità di ridimensionare la propria pretesa a 27.593 euro a seguito dei conteggi emersi nel riparto della vendita giudiziale. Considerata la ridotta distanza tra le posizioni economiche delle parti, la Corte ha rinnovato l’invito formale alle parti a raggiungere un accordo transattivo prima della decisione sul merito.