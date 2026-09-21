Chiede all’ex moglie la metà del mutuo dopo la separazione, esecutività della sentenza sospesa in Appello

La Corte d’appello di Firenze , sezione prima civile, ha parzialmente congelato l’efficacia esecutiva della sentenza del tribunale di Lucca nell’ambito di una controversia insorta tra due ex conviventi . La vicenda riguarda il pagamento delle rate del mutuo ipotecario e la successiva divisione dell’immobile di comproprietà.

La controversia nasce a seguito dell’acquisto, avvenuto nel 2005 durante la convivenza della coppia, di un immobile a Massarosa. Per l’acquisto della casa l’uomo aveva sottoscritto da solo un contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Lucca per un importo di 100mila euro, mentre la donna figurava come terza datrice di ipoteca. Nel 2016, al termine della relazione, la donna si era allontanata dall’abitazione familiare, dove l’ex partner era rimasto a vivere insieme alla figlia. Successivamente la donna aveva promosso davanti al tribunale di Lucca un’azione per la divisione giudiziale del bene, culminata nella messa all’asta dell’immobile.