L'arresto|
Condanna definitiva per una bancarotta fraudolenta del 2013: in carcere 43enne
I carabinieri di una stazione in provincia di Brescia, luogo di residenza dell’imprenditore, hanno eseguito l’ordine di carcerazione
Un 43enne residente a Botticino, in provincia di Brescia, è stato arrestato oggi (21 settembre) dai carabinieri della locale stazione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 17 settembre dall’autorità giudiziaria di Firenze.
Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna diventata definitiva a cinque anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta fraudolenta impropria. La vicenda giudiziaria affonda le sue radici in fatti consumati nel territorio della provincia di Lucca nel luglio del 2013, legate al dissesto di una azienda della Piana.
Dopo le formalità di rito e la notifica dell’atto esecutivo, i militari dell’Arma hanno condotto l’uomo alla casa circondariale Nerio Fischione di Brescia, dove dovrà scontare la pena.