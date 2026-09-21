Danni al motore dello yacht di lusso dopo un rifornimento carburante: ma la colpa non è della stazione di servizio

Niente risarcimento danni ai proprietari, che si erano rivolti al tribunale: per il perito danni causati da infiltrazioni di acqua e ruggine

Il tribunale di Lucca ha respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dai proprietari di uno yacht di lusso contro una stazione di servizio, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite liquidate in oltre 14mila euro. Lo ha stabilito il giudice Antonio Mondini con una sentenza della sezione civile su una vicenza legata al presunto difetto qualitativo di un rifornimento di carburante.

La vicenda giudiziaria prende le mosse dai fatti risalenti al giugno 2023, quando i proprietari di un motor yacht— un Airon Marine equipaggiato con due motori Volvo Penta — si erano rivolti alla stazione di servizio per effettuare un rifornimento di gasolio da 500 euro, corrispondenti a 380 litri. Poco dopo aver preso il largo, l’imbarcazione aveva accusato improvvisi e gravi blocchi ai motori. Sostenendo che la causa del guasto fosse da addebitare alla presenza di bitume nel carburante erogato dall’impianto, i proprietari avevano avviato un accertamento tecnico preventivo prima di citare in giudizio la società di gestione del distributore per ottenere un risarcimento complessivo di circa 70800 euro tra riparazioni, pulizia e sostituzione di componenti meccaniche.

La società convenuta si è costituita in giudizio contestando con fermezza le pretese attoree e dimostrando che le proprie cisterne erano state sottoposte a regolare pulizia, oltre al fatto che nessun altro cliente si era lamentato nello stesso periodo. La difesa del distributore ha inoltre evidenziato come il serbatoio del natante, dalla capienza complessiva di 700 litri, contenesse già altro carburante residuo al momento della sosta e che non vi fosse alcuna certezza sullo stato o sull’origine di tali giacenze.

Il giudice lucchese ha accolto le argomentazioni della difesa, rilevando anzitutto che la semplice successione temporale tra il rifornimento e l’avaria non dimostra di per sé un nesso di causa-effetto. Sulla decisione ha pesato in modo determinante l’esito della consulenza tecnica d’ufficio: il perito ha infatti escluso del tutto la presenza di depositi bituminosi paventata dai proprietari, riscontrando al contrario che i danni ai cilindri e alle testate erano stati generati da infiltrazioni di acqua e formazione di ruggine all’interno dell’impianto.