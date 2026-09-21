Il dottor Venturini dall’Asl Toscana Nord Ovest al congresso della Società europea di cardiologia

È coordinatore della Rete della riabilitazione cardiologica dell’azienda: ha moderato tre sessioni dedicate a prevenzione e post operatorio

Elio Venturini, coordinatore della Rete della riabilitazione cardiologica dell’azienda Usl Toscana nord ovest, ha partecipato come faculty al Congresso 2026 della Società europea di cardiologia (Esc), uno dei più prestigiosi e partecipati appuntamenti scientifici internazionali dedicati alle malattie cardiovascolari, che si è svolto a Monaco di Baviera nelle settimane scorse.

L’evento ha riunito oltre 29mila cardiologi provenienti da tutto il mondo, confermandosi come un importante momento di confronto e aggiornamento per la comunità scientifica internazionale. Quest’anno l’appuntamento ha avuto un significato particolare anche per la presentazione delle prime Linee guida della Società europea di cardiologia sulla cardiologia riabilitativa, un passaggio importante per un settore sempre più centrale nella presa in carico del paziente con malattia cardiovascolare

Nel corso del congresso Venturini ha svolto il ruolo di moderatore in tre sessioni dedicate ad alcuni dei temi centrali della prevenzione e della riabilitazione cardiovascolare: i fattori di rischio, la prevenzione secondaria dopo un evento coronarico e l’esercizio fisico e la riabilitazione nel paziente cardiopatico. Il professionista dell’Azienda Usl Toscana nord ovest è stato inoltre coautore di una comunicazione scientifica dedicata alla dislipidemia, realizzata in collaborazione con la cattedra di cardiologia dell’università degli studi di Napoli Federico II, diretta dal professor Pasquale Ferrone Filardi.

“Partecipare al congresso e poter moderare sessioni dedicate alla prevenzione e alla riabilitazione cardiovascolare – spiega Elio Venturini – rappresenta un’importante opportunità di confronto con colleghi e professionisti provenienti da tutto il mondo. Il raffronto a livello internazionale è fondamentale per condividere esperienze, sviluppare nuove collaborazioni e mantenere costantemente aggiornati i percorsi di cura. La partecipazione a questi appuntamenti consente anche di rafforzare la rete della cardiologia preventiva e riabilitativa e di valorizzare il lavoro che viene svolto quotidianamente nei nostri servizi a favore delle persone con patologie cardiovascolari”.