Familiari e amici chiedono giustizia per Valentina Tolomei: attesa per la sentenza del tribunale

“Oggi (22 settembre), c’è stato questo richiamo di amici e parenti, per riunirci qui e sensibilizzare l’opinione pubblica, ma soprattutto chi dovrà prendere certi decisioni – dichiara il padre di Valetina, Stefano Tolomei -. Oltre alla legge non bisogna dimenticare che c’è una vicenda umana e di dolore dietro tutta questa tragedia. Oggi a mezzogiorno ci sarà la seconda udienza e noi confidiamo nella giustizia. Perché non cerchiamo la vendetta , ma vogliamo soltanto che la scomparsa di una ragazza di 17 anni, non sia vana e che possa essere un monito e per esserlo qualcuno deve pagare per quello che ha fatto. Noi siamo fermamente convinti e la famiglia chiede giustizia ”.

“Quasi un anno e mezzo fa, purtroppo Vale ci ha lasciati a causa di un terribile incidente – ricorda la sua compagna di classe, Matilde Fulvetti -. Chiamarlo incidente sarebbe poco, perché mettersi alla guida in uno stato così, pieno di sostanze stupefacenti e alcol, è un modo per dire vado e metto in pericolo le persone e Valentina purtroppo è rimasta vittima di questo pensiero. Un pensiero superficiale che non pensa all’altro, non pensa alla vita e purtroppo ci manca. Chiediamo la certezza della pena dell’omidio stradale, perché Valentina se lo merita e ce la meritiamo anche noi, perché è da un anno e mezzo che non sentiamo più la sua voce e il suo sorriso ma la sentiamo nei nostri cuori e nelle nostre battaglie”.