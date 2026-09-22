Il processo|
Familiari e amici chiedono giustizia per Valentina Tolomei: attesa per la sentenza del tribunale
Stamani (22 settembre) via Galli Tassi è gremita di ragazzi che conoscevano la 17enne travolta e uccisa in motorino e dei suoi familiari
Oggi (22 settembre) via Galli Tassi è gremita di ragazzi, indossano una maglietta con il volto di Valentina Tolomei, una ragazza di appena 17 anni motra in un incidente sulla via Romana a pochi metri da casa sua. C’è attesa da parte della famiglia e dei ragazzi che la conoscevano, per la sentenza, che dovrebbe arrivare intorno alle 12. Nei volti delle persone c’è una sola richiesta, giustizia per Valentina.
“Oggi (22 settembre), c’è stato questo richiamo di amici e parenti, per riunirci qui e sensibilizzare l’opinione pubblica, ma soprattutto chi dovrà prendere certi decisioni – dichiara il padre di Valetina, Stefano Tolomei -. Oltre alla legge non bisogna dimenticare che c’è una vicenda umana e di dolore dietro tutta questa tragedia. Oggi a mezzogiorno ci sarà la seconda udienza e noi confidiamo nella giustizia. Perché non cerchiamo la vendetta, ma vogliamo soltanto che la scomparsa di una ragazza di 17 anni, non sia vana e che possa essere un monito e per esserlo qualcuno deve pagare per quello che ha fatto. Noi siamo fermamente convinti e la famiglia chiede giustizia”.
“Quasi un anno e mezzo fa, purtroppo Vale ci ha lasciati a causa di un terribile incidente – ricorda la sua compagna di classe, Matilde Fulvetti -. Chiamarlo incidente sarebbe poco, perché mettersi alla guida in uno stato così, pieno di sostanze stupefacenti e alcol, è un modo per dire vado e metto in pericolo le persone e Valentina purtroppo è rimasta vittima di questo pensiero. Un pensiero superficiale che non pensa all’altro, non pensa alla vita e purtroppo ci manca. Chiediamo la certezza della pena dell’omidio stradale, perché Valentina se lo merita e ce la meritiamo anche noi, perché è da un anno e mezzo che non sentiamo più la sua voce e il suo sorriso ma la sentiamo nei nostri cuori e nelle nostre battaglie”.