Paura per un principio di incendio nel giardino dell’istituto Carlo Piaggia di Viareggio

Paura ma fortunatamente nessun danno a persone a metà giornata alla Darsena di Viareggio , dove un principio d’incendio sviluppatosi all’esterno dell’ istituto commerciale e liceo sportivo Carlo Piaggia ha fatto scattare i protocolli di emergenza.

Il rogo è divampato intorno a mezzogiorno all’interno del giardino del plesso scolastico, interessando una siepe resa arida per il clima afoso. Le fiamme originate dalla vegetazione hanno fatto scattare l’impianto di allarme antincendio dell’istituto, spingendo la dirigenza scolastica a disporre immediatamente l’evacuazione a scopo precauzionale di tutto l’edificio. Centinaia di studenti, i docenti e il personale Ata hanno abbandonato le aule e gli uffici raggiungendo in modo ordinato i punti di raccolta esterni.