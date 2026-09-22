Paura per un principio di incendio nel giardino dell’istituto Carlo Piaggia di Viareggio
Una volta messe in sicurezza le pertinenze della scuola dai vigili del fuoco ragazzi e personale sono potuti rientrare per le lezioni
Paura ma fortunatamente nessun danno a persone a metà giornata alla Darsena di Viareggio, dove un principio d’incendio sviluppatosi all’esterno dell’istituto commerciale e liceo sportivo Carlo Piaggia ha fatto scattare i protocolli di emergenza.
Il rogo è divampato intorno a mezzogiorno all’interno del giardino del plesso scolastico, interessando una siepe resa arida per il clima afoso. Le fiamme originate dalla vegetazione hanno fatto scattare l’impianto di allarme antincendio dell’istituto, spingendo la dirigenza scolastica a disporre immediatamente l’evacuazione a scopo precauzionale di tutto l’edificio. Centinaia di studenti, i docenti e il personale Ata hanno abbandonato le aule e gli uffici raggiungendo in modo ordinato i punti di raccolta esterni.
Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme nel giardino ed effettuato le verifiche di rito per accertare l’assenza di rischi residui interni ed esterni. Una volta messe in sicurezza le pertinenze della scuola, ragazzi e personale sono potuti rientrare regolarmente nelle rispettive classi per il prosieguo delle lezioni.
Tra le ipotesi al vaglio per spiegare l’origine del rogo figura quella di un gesto d’incuria, come una cicca di sigaretta ancora accesa gettata inavvertitamente tra le sterpaglie della siepe.