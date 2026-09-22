Si fa male durante l’escursione, recuperata da vigili del fuoco e Soccorso alpino

Si è fatta male a una gamba tanto da non poter più continuare l’escursione. Così, sono scattati i soccorsi per riportare “al piano” la donna, impegnata in una camminata su un sentiero a Gorfigliano, nel comune di Minucciano .

L’incidente è successo un po’ prima di mezzogiorno di oggi 22 settembre. Sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso alpino insieme ai vigili del fuoco e al personale inviato dal 118.