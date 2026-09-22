Sistema della sicurezza, Aip e Sinpref: “No alla contrapposizione fra lavoro su strada e coordinamento”

“La sicurezza è un diritto dei cittadini e non merita di essere banalizzata o ridicolizzata. È il risultato di un sistema integrato, fondato sulla piena sinergia tra prefettura, forze di polizia e istituzioni del territorio. Contrapporre il lavoro sulla strada al coordinamento significa non comprendere la natura stessa del modello italiano di pubblica sicurezza”. Lo dichiarano Aip – Associazione Italiana Prefetti e Sinpref – il sindacato della carriera prefettizia, intervenendo nel dibattito sul tema in città.

“È il sistema delineato dalla legge 121 del 1981, che trova nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica la sede naturale e istituzionale di confronto, valutazione e decisione attraverso il coordinamento – dicono le sigle – Le donne e gli uomini delle forze di polizia svolgono ogni giorno un lavoro essenziale sul territorio, che non è alternativo alle attività di analisi, pianificazione e coordinamento: ne è parte integrante”.