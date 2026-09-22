L'intervento|
Sistema della sicurezza, Aip e Sinpref: “No alla contrapposizione fra lavoro su strada e coordinamento”
Le sigle: “Le forze di polizia svolgono un lavoro essenziale sul territorio, che non è alternativo alle attività di analisi e pianificazione”
“La sicurezza è un diritto dei cittadini e non merita di essere banalizzata o ridicolizzata. È il risultato di un sistema integrato, fondato sulla piena sinergia tra prefettura, forze di polizia e istituzioni del territorio. Contrapporre il lavoro sulla strada al coordinamento significa non comprendere la natura stessa del modello italiano di pubblica sicurezza”. Lo dichiarano Aip – Associazione Italiana Prefetti e Sinpref – il sindacato della carriera prefettizia, intervenendo nel dibattito sul tema in città.
“È il sistema delineato dalla legge 121 del 1981, che trova nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica la sede naturale e istituzionale di confronto, valutazione e decisione attraverso il coordinamento – dicono le sigle – Le donne e gli uomini delle forze di polizia svolgono ogni giorno un lavoro essenziale sul territorio, che non è alternativo alle attività di analisi, pianificazione e coordinamento: ne è parte integrante”.
“Massimo rispetto per la libertà di espressione e di critica, ferma restando la particolare cautela comunicativa richiesta agli appartenenti alle Forze di polizia nei rapporti con le istituzioni di riferimento – concludono Aip e Sinpref – Quando si parla di sicurezza, occorrono misura, responsabilità e piena consapevolezza del ruolo ricoperto. Se ciò che viene contestato al prefetto è aver convocato ‘troppe’ riunioni, per noi è semmai un titolo di merito: significa massima attenzione a un tema così delicato e centrale per la vita dei cittadini. Definire la sede istituzionale di coordinamento ‘salotto’ significa banalizzare un sistema che ha dimostrato nel tempo solidità ed efficacia. La sicurezza non si fa soltanto intorno a un tavolo e non si fa senza quel tavolo. Si costruisce insieme, coordinando competenze, informazioni, uomini e mezzi. È questa sinergia la forza del sistema”.