Traffico in tilt per l’incidente auto-bici alla rotonda di Mugnano

Non ha fortunatamente avuto conseguenze gravi lo scontro fra un’auto e una bici alla rotonda fra via Ingrillini, via di Mugnano e via Squaglia a San Concordio che si è verificato oggi (22 settembre) poco dopo le 15,40 per cause al vaglio della polizia locale.

Grossi, però, i problemi per la circolazione causati dalla necessità dei soccorsi urgenti e dei rilievi dell’incidente. Il traffico nella zona a cavallo fra San Concordio, Mugnano e San Filippo è rimasto a lungo bloccato e rallentato e molti automobilisti sono stati costretti a trovare percorsi alternativi,