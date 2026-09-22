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Lucca

L'incidente

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Cronaca
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Traffico in tilt per l’incidente auto-bici alla rotonda di Mugnano

22 settembre 2026 | 17:05
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di Redazione

Redazione

Traffico in tilt per l&#8217;incidente auto-bici alla rotonda di Mugnano

Ferito lievemente il ciclista di vent’anni. Disagi alla circolazione per i soccorsi e per i rilievi della polizia locale

Non ha fortunatamente avuto conseguenze gravi lo scontro fra un’auto e una bici alla rotonda fra via Ingrillini, via di Mugnano e via Squaglia a San Concordio che si è verificato oggi (22 settembre) poco dopo le 15,40 per cause al vaglio della polizia locale. 

Il ciclista, un giovane di 20 anni, è stato portato per controlli in ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale di San Luca.

Grossi, però, i problemi per la circolazione causati dalla necessità dei soccorsi urgenti e dei rilievi dell’incidente. Il traffico nella zona a cavallo fra San Concordio, Mugnano e San Filippo è rimasto a lungo bloccato e rallentato e molti automobilisti sono stati costretti a trovare percorsi alternativi, 