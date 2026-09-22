Travolta e uccisa sulla via Romana a Paganico, slitta la sentenza: sotto la lente la proposta di patteggiamento a 4 anni

La parte civile ha presentato una memoria che il gup si è riservato di valutare. Udienza aggiornata al 13 ottobre

Slitta ancora la decisione giudiziaria nel processo per l’omicidio stradale di Valentina Tolomei, la studentessa di 17 anni travolta e uccisa a soli vent’anni nella notte tra il 24 e il 25 maggio dello scorso anni lungo via Romana a Capannori, a pochi metri dalla sua abitazione di Paganico. Un nuovo rinvio ha fatto slittare l’udienza al prossimo 13 ottobre, lasciando in sospeso la decisione sulla sorte processuale dell’imputato.

Al centro dello stallo c’è la proposta di patteggiamento a 4 anni di reclusione avanzata dalla difesa di Michele Malacarne, il 31enne alla guida della Mercedes che travolse lo scooter della ragazza e che nell’imminenza dei fatti risultò positivo ai test per l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Il gup non ha infatti ancora sciolto la riserva sulla congruità della pena concordata, imponendo un nuovo slittamento dei tempi della giustizia, anche a fronte della presentazione di una memoria presentata dagli avvocati della parte civile, contrari, come è facile immaginare, a una pena considerata oltre modo mite per la morte di una giovane di 17 anni in quelle circostanze ricostruite dall’accusa.