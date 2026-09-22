Violenza contro donne e minori, il centro Luna: “Intervenire prima che si consumi o diventi norma”

Violenza contro le donne, sul dibattito in corso dopo la diffusione dei dati Istat e le parole del garante dei diritti dell’adolescenza e dell’infanzia interviene l’associazione antiviolenza Luna.

“Accogliamo con grande favore l’intervento dell’avvocato Marco Martorana, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Lucca – dicono dall’associazione – Ringraziamo il garante per aver riacceso i riflettori su una problematica drammatica che, come Centro antiviolenza, osserviamo e affrontiamo quotidianamente sul campo da diverso tempo. Le sue parole intercettano un fenomeno reale e preoccupante: nei nostri servizi registriamo un abbassamento notevole dell’età media delle persone che chiedono aiuto o che vengono intercettate. Sempre più spesso la violenza non si manifesta soltanto all’interno delle relazioni di coppia (violenza da partner o ex partner), ma affonda le sue radici nei contesti familiari e di prossimità, rendendo ancora più difficile la rivelazione da parte di bambini e adolescenti”.

“Di fronte a questa realtà, desideriamo sottolineare con forza che il nostro territorio non parte da zero, ma può contare su una rete integrata e strutturata, capace di accogliere, prendere in carico e proteggere. Da anni sul territorio è operativa una sinergia solida che vede lavorare insieme il Centro Antiviolenza, l’azienda Usl, i servizi sociali territoriali, la procura della Repubblica e la procura per i minorenni. A garanzia di questo impegno comune vi sono strumenti operativi e protocolli d’intesa consolidati, come il protocollo Miriam, sottoscritto anche dall’Ufficio scolastico territoriale (provveditorato agli studi). Questo strumento stabilisce procedure chiare, tempestive e coordinate per l’individuazione precoce, la protezione e la presa in carico dei casi di abuso e violenza che coinvolgono donne e minori, garantendo che nessuna segnalazione o richiesta di aiuto vada perduta”.