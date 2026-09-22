L'intervento|
Violenza contro donne e minori, il centro Luna: “Intervenire prima che si consumi o diventi norma”
L’associazione che si occupa delle vittime interviene nel dibattito in corso dopo i dati Istat: “Esistono strumenti operativi importanti”
Violenza contro le donne, sul dibattito in corso dopo la diffusione dei dati Istat e le parole del garante dei diritti dell’adolescenza e dell’infanzia interviene l’associazione antiviolenza Luna.
“Accogliamo con grande favore l’intervento dell’avvocato Marco Martorana, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Lucca – dicono dall’associazione – Ringraziamo il garante per aver riacceso i riflettori su una problematica drammatica che, come Centro antiviolenza, osserviamo e affrontiamo quotidianamente sul campo da diverso tempo. Le sue parole intercettano un fenomeno reale e preoccupante: nei nostri servizi registriamo un abbassamento notevole dell’età media delle persone che chiedono aiuto o che vengono intercettate. Sempre più spesso la violenza non si manifesta soltanto all’interno delle relazioni di coppia (violenza da partner o ex partner), ma affonda le sue radici nei contesti familiari e di prossimità, rendendo ancora più difficile la rivelazione da parte di bambini e adolescenti”.
“Di fronte a questa realtà, desideriamo sottolineare con forza che il nostro territorio non parte da zero, ma può contare su una rete integrata e strutturata, capace di accogliere, prendere in carico e proteggere. Da anni sul territorio è operativa una sinergia solida che vede lavorare insieme il Centro Antiviolenza, l’azienda Usl, i servizi sociali territoriali, la procura della Repubblica e la procura per i minorenni. A garanzia di questo impegno comune vi sono strumenti operativi e protocolli d’intesa consolidati, come il protocollo Miriam, sottoscritto anche dall’Ufficio scolastico territoriale (provveditorato agli studi). Questo strumento stabilisce procedure chiare, tempestive e coordinate per l’individuazione precoce, la protezione e la presa in carico dei casi di abuso e violenza che coinvolgono donne e minori, garantendo che nessuna segnalazione o richiesta di aiuto vada perduta”.
“Per far sì che la tutela non cominci solo al momento della denuncia, diventa fondamentale intervenire prima che la violenza si consumi o diventi norma – conclude l’associazione – L’educazione all’affettività, alle relazioni e alla consapevolezza digitale nelle scuole rappresenta uno dei pilastri più efficaci della prevenzione. Lavorare con ragazzi e ragazze all’interno degli istituti scolastici permette di fornire loro gli strumenti culturali ed emotivi per riconoscere cos’è violenza e cosa non lo è, rompendo la normalizzazione di comportamenti prevaricanti o manipolatori ed insegnare il valore dei confini personali e il rispetto del consenso in ogni tipo di relazione La rete di supporto c’è ed è pronta ad ascoltare. Invitiamo la cittadinanza, le famiglie, il personale scolastico e la comunità educante a non esitare a contattare i servizi territoriali ed il Centro antiviolenza di fronte a un segnale di disagio, a un dubbio o a una richiesta d’aiuto. Creare le condizioni per un ascolto empatico e competente è un dovere adulto e collettivo: solo rafforzando l’alleanza tra scuola, istituzioni, sanità e terzo settore possiamo garantire a tutti i minori un presente e un futuro liberi dalla violenza”.